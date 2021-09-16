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Strike Resources, Paulsens East Demir Cevheri Projesi için yeni üretim planları açıkladı

Perşembe, 16 Eylül 2021 14:57:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madencilik şirketi Strike Resources, Paulsens East Demir Cevheri Projesi’nin madencilik operasyonları optimizasyonlarını tamamladığını açıkladı. Şirket ayrıca, ön sermaye maliyetlerini en aza indirmek ve üretime başlamayı hızlandırmak amacıyla proje için iki aşamalı yeni bir üretim planı yayımladı. İlk demir cevheri üretiminin 2021 yılının sonu ve 2022 yılının başı arasında bir tarihte başlaması planlanıyor. 

Planın 1. aşamasına göre üretim, 2022 yılında Hedland Limanı’ndaki Utah Point tesisi aracılığıyla sevk edilecek 400.000 mt’a kadar yüzey kırıntılı ve düşük şerit oranlı ürüne odaklanacak. 2. aşamada ise şirket, yaklaşık 5 milyon $’lık başlangıç ​​sermaye maliyetiyle yıllık 1,5-2 milyon mt demir cevheri üretmeyi hedefliyor.

Planın 2. aşaması, madenden limana kamyonla taşıma mesafesini Hedland Limanı’na kıyasla yaklaşık 365 km azaltacak olan Ashburton Limanı üzerinden demir cevheri ihracatına geçişi de içeriyor.


Etiketler: Avustralya  demir cevheri  Okyanusya  hammaddeler  madencilik  |  benzer haberler »


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