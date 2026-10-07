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MinRes yıllık 7 milyon mt kapasiteli Lamb Creek demir cevheri madeninde üretimi artırıyor

Çarşamba, 07 Ekim 2026 10:22:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madencilik şirketi Mineral Resources (MinRes) başlıca inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Lamb Creek demir cevheri projesinde üretimin artırıldığını, tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu CSI Mining Services'ın ise madencilik, işleme ve nakliye faaliyetlerini yürüttüğünü açıkladı.

Yıllık 7 milyon mt kapasiteli açık ocak madeninin maliyetleri iyileştirirken, Pilbara Hub'ın mevcut üretim seviyesini beş yıldan uzun bir süre daha sürdürmesini sağlaması bekleniyor.

Wonmunna'da faaliyetler azalırken, Lamb Creek ürün karmasını destekleyecek

MinRes'in Iron Valley madenine 50 km mesafede bulunan Lamb Creek, Wonmunna'daki faaliyetlerin azalmasıyla birlikte Iron Valley cevheriyle harmanlanmak üzere cevher tedarik edecek. Her iki sahada üretilen cevher, harmanlanmak ve Utah Point üzerinden ihraç edilmek üzere Port Hedland'a taşınırken, arama çalışmaları Lamb Creek'in işletme ömrünü daha da uzatabilir.

Pilbara Hub'da 2027 mali yılında daha yüksek üretim hedefleniyor

İnşaat çalışmalarına 2025'in Aralık ayında başlanırken, ilk cevher üç ay sonra gemiye yüklendi. Sabit işleme tesisinde parça ve toz demir cevheri üretiliyor.

MinRes, 2026 mali yılında 9,9 milyon mt olan Pilbara Hub üretiminin 2027 mali yılında 10-11 milyon mt seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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