Killi, Batı Avustralya'daki Lodestone demir cevheri projesinde yeni kaynaklar tespit etti

Avustralyalı maden arama şirketi Killi Resources, Avustralya'nın batısında bulunan ve %80 hissesine sahip olduğu Lodestone demir cevheri projesinde gerçekleştirilen yüksek çözünürlüklü drone araştırmasıyla daha önce bilinmeyen arama hedefleri belirlediğini açıkladı. Şirkete göre yeni hedefler mevcut kaynakların genişletilmesi için ilave fırsatlar sunuyor.

Araştırma paralel bölgeleri ortaya çıkardı

Araştırmada Lodestone'un 25 km uzunluğundaki mineralizasyon hattı boyunca birden fazla paralel bölge belirlendi. Mevcut kaynaklar ise bu hattın yaklaşık beş kilometrelik bölümünü kapsıyor. Bulgular devam eden sondaj programında hedeflerin önceliklendirilmesine ve manyetit kaynakların değerlendirilmesine katkı sağlayacak.

Sondaj çalışmaları kaynak tahmininin güncellenmesini destekliyor

Killi kaynakları genişletmek ve metalürjik testler için numune toplamak amacıyla iki sondaj makinesiyle 20.000 metrelik sondaj programını sürdürüyor. Karot numunelerinin analizleri ve sonuçları beklenirken, peletleme değerlendirmeleri dahil metalürjik testler devam ediyor. Şirket, önümüzdeki aylarda kaynak tahminini güncellemeyi planlıyor.

Geliştirme çalışmalarının odağında yüksek kaliteli konsantre var

Lodestone'un mevcut tahmini kaynakları 110 milyon ton seviyesinde bulunurken, kütle kazanım oranı %33, elde edilen konsantrenin demir tenörü ise %69 olarak belirtiliyor. Önceki testler 250 mikrona kadar iri öğütme boyutlarında %68-70 Fe içerikli konsantre üretme potansiyeline işaret ederek Killi'nin yüksek kaliteli doğrudan indirgeme hammaddesi pazarına yönelik hedefini desteklemişti

Geraldton Limanı'na yaklaşık 200 km uzaklıkta bulunan proje, mevcut kara yolu, demir yolu ve elektrik şebekesi altyapısına yakınlığıyla olası geliştirme çalışmaları için lojistik avantaj sunuyor.