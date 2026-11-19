Avustralyalı madencilik devleri BHP ve Rio Tinto, demir cevheri fiyatlandırması ve tedarik pazarlıklarına ilişkin artan gerilimlerin ülkenin önde gelen madencilik şirketleri üzerinde oluşturduğu baskıyı konuşmak için 20 Kasım'da Pekin'de Çin Başbakanı Li Qiang ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Avustralya İş Konseyi (BCA) tarafından yapılan açıklamaya göre Çin Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenecek dokuzuncu Avustralya-Çin CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'na Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin yanı sıra Rio Tinto'nun demir cevheri birimi başkanı Matt Holcz ve BHP'nin Avustralya operasyonlarından sorumlu yöneticisi Geraldine Slattery'nin de aralarında bulunduğu 11 üst düzey yönetici katılacak.

CMRG pazarlık gücünü artırıyor

Söz konusu toplantı Avustralyalı madencilik şirketleri ile alım faaliyetlerini birleştirerek pazarlık gücünü artırmayı hedefleyen Çin devlet destekli demir cevheri alım kuruluşu China Mineral Resources Group (CMRG) arasındaki pazarlıkların giderek zorlaştığı bir dönemde gerçekleşecek.

CMRG'nin yıllık sözleşme görüşmeleri sırasında Çinli çelik üreticilerinin BHP, Rio Tinto ve Fortescue tarafından tedarik edilen bazı demir cevheri ürünlerini satın almasını kısıtladığı bildirilmişti. BHP ve Rio Tinto CMRG ile yeni tedarik anlaşmalarına varırken, Fortescue müzakerelerin yıl sonuna kadar sonuçlanmaması halinde faaliyetlerinde aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Avustralya ticari ilişkilerini güçlendirmeye çalışırken, demir cevheri fiyatları geriliyor

Öte yandan Singapur Borsası'nda demir cevheri fiyatları 90$/mt seviyesinin altına gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesine indi. SteelOrbis'in daha önce aktardığı üzere Goldman Sachs, CMRG'nin demir cevheri fiyatlandırması üzerindeki etkisinin artmasını ve bunun önümüzdeki yıllarda Avustralyalı madencilik şirketlerinin gelirlerini olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor.