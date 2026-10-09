Fortescue'nun demir cevheri satışları CMRG ile yürütülen görüşmeler nedeniyle 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde düştü

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2026-27 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin ön operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri sevkiyatları, bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %6 düşüşle 46,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam sevkiyatların 2,5 milyon mt'unu şirketin Iron Bridge manyetit projesinden yapılan sevkiyatlar oluşturdu. Fortescue, liman yükleme tesislerinde gerçekleştirilen planlı duruşlar dahil olmak üzere birinci çeyrek boyunca gerçekleştirilen bakım çalışmalarının sevkiyatları etkilediğini belirtti. Bununla birlikte Eylül sonunda tedarik zinciri genelindeki stok seviyelerinin yeterli seviyelerde yer aldığını aktardı.

Ortalama hematit satış fiyatı 80$/dmt seviyesinde

Şirketin çeyrek boyunca hematit satışlarından elde ettiği ortalama fiyat 80$/dmt seviyesinde yer alırken, söz konusu seviye S&P Global Platts'in CFR bazındaki %61 tenörlü cevher için ortalama endeksinin %82'sine karşılık geldi.

Aynı zamanda Fortescue, Çin'de devlete bağlı China Mineral Resources Group (CMRG) ile devam eden görüşmelerin etkisiyle demir cevheri satışlarının 46,8 milyon mt'luk sevkiyat hacminin altında kalarak 42,9 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca Eylül çeyreğine ilişkin ayrıntılı üretim raporunu 22 Ekim'de yayımlamayı planladığını da paylaştı.