 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fortescue'nun...

Fortescue'nun demir cevheri satışları CMRG ile yürütülen görüşmeler nedeniyle 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde düştü

Cuma, 09 Ekim 2026 11:56:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2026-27 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin ön operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri sevkiyatları, bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %6 düşüşle 46,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam sevkiyatların 2,5 milyon mt'unu şirketin Iron Bridge manyetit projesinden yapılan sevkiyatlar oluşturdu. Fortescue, liman yükleme tesislerinde gerçekleştirilen planlı duruşlar dahil olmak üzere birinci çeyrek boyunca gerçekleştirilen bakım çalışmalarının sevkiyatları etkilediğini belirtti. Bununla birlikte Eylül sonunda tedarik zinciri genelindeki stok seviyelerinin yeterli seviyelerde yer aldığını aktardı.

Ortalama hematit satış fiyatı 80$/dmt seviyesinde

Şirketin çeyrek boyunca hematit satışlarından elde ettiği ortalama fiyat 80$/dmt seviyesinde yer alırken, söz konusu seviye S&P Global Platts'in CFR bazındaki %61 tenörlü cevher için ortalama endeksinin %82'sine karşılık geldi.

Aynı zamanda Fortescue, Çin'de devlete bağlı China Mineral Resources Group (CMRG) ile devam eden görüşmelerin etkisiyle demir cevheri satışlarının 46,8 milyon mt'luk sevkiyat hacminin altında kalarak 42,9 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca Eylül çeyreğine ilişkin ayrıntılı üretim raporunu 22 Ekim'de yayımlamayı planladığını da paylaştı.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Fortescue 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Fortescue'nun net kârı satış gelirinin artmasına rağmen 2025-26 mali yılında düşüş gösterdi

21 Ağu | Çelik Haberler

Fortescue'nun demir cevheri sevkiyatları 2025-26 mali yılında rekor seviyeye ulaşırken, yeşil demir projesi ilerleme ...

03 Ağu | Çelik Haberler

Fortescue 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde karışık sonuçlar kaydetti, beklentilerini korudu

27 Nis | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları 2025-26 mali yılının ilk yarısında rekor seviyeye çıktı

23 Oca | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Fortescue’nun net kârı ve satış geliri 2024-25 mali yılında düşüş gösterdi

27 Ağu | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları 2024-25 mali yılında yükseldi

25 Tem | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı

24 Oca | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Eylül çeyreğinde arttı

25 Eki | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Mart’ta aylık bazda rekor kırdı

25 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis