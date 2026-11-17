Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre Avustralya hükümeti Çin'in devlet destekli China Mineral Resources Group (CMRG) aracılığıyla küresel demir cevheri fiyatları üzerindeki artan etkisine ilişkin endişelerini dile getirerek olası piyasa manipülasyonunun ihracat gelirlerini tehdit edebileceği ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal edebileceği uyarısında bulundu. Öte yandan Goldman Sachs, Çin'de zayıflayan çelik talebi, artan küresel arz ve Avustralyalı madencilik şirketleri üzerindeki baskı nedeniyle 2027 yılına ilişkin demir cevheri fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti.

Avustralya CMRG'nin artan pazarlık gücünden endişeli

Avustralya Kaynaklar Bakanı Madeleine King serbest ticaretin önemini vurgulayarak Çin'in merkezi alım sistemi aracılığıyla demir cevheri fiyatlarını düşürme çabalarının Avustralya ekonomisini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bununla birlikte King hükümetin ticari müzakerelere doğrudan müdahale etmesinin uygun olmayacağını belirtti.

2022 yılında kurulan CMRG Çinli çelik üreticileri adına demir cevheri alımlarını tek merkezde toplayarak zayıf iç talep ve dar kâr marjları karşısında üreticilerin pazarlık gücünü artırmayı hedefliyor. Çin küresel deniz yoluyla yapılan demir cevheri alımlarının yaklaşık %75'ini gerçekleştirirken, Avustralya küresel arzın yaklaşık %55'ini karşılıyor.

SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere CMRG'nin Rio Tinto ile yeni bir tedarik anlaşmasına vardığı bildirilirken, Fortescue müzakerelerin uzamasının ve 2026 yılı sonuna kadar anlaşmaya varılamamasının faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs, 2027 yılı demir cevheri fiyat tahminini 92$/mt seviyesine düşürdü

Goldman Sachs, demir cevheri fiyatlarının 2024 yılından bu yana ilk kez 90$/mt seviyesinin altına gerilemesinin ardından, %61 tenörlü demir cevheri için 2027 yılı fiyat tahminini 96$/mt seviyesinden 92$/mt seviyesine düşürdü.

Şirket beklentilerindeki zayıflamayı çelik üretimindeki düşüşe bağladı. 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde Çin'in ve dünyanın ham çelik üretimi yıllık bazda sırasıyla %3 ve %2 geriledi. Avustralyalı ve Brezilyalı üreticilerin deniz yoluyla gerçekleştirdiği sevkiyatlardaki artışın yanı sıra Gine'deki Simandou projesinden gelecek ilave arzın da fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürmesi bekleniyor.

Goldman Sachs ayrıca CMRG'nin demir cevheri fiyatları üzerindeki etkisinin önümüzdeki yıllarda artacağını ve fiyatların 85-90$/mt aralığında seyretmesi durumunda Avustralya'daki madencilik şirketlerinin toplam AVFÖK değerinin önümüzdeki on yılda 9 milyar $'a kadar azalabileceğini öngörüyor.