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Fortescue'nun demir cevheri üretimi 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde artarken, sevkiyatları düştü

Pazartesi, 26 Ekim 2026 14:52:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2026-27 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları, Iron Bridge'den yapılan 2,5 milyon mt'luk sevkiyat da dahil olmak üzere çeyreklik bazda %11 ve yıllık %6 düşüşle 46,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi ise çeyreklik bazda %3 düşüşle ve yıllık %4 artışla 62,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirket, aynı çeyrekte liman operasyonlarındaki planlı duruşları ve kritik altyapı unsurlarının yenilenmesini de içeren kapsamlı bakım çalışmalarını tamamladı.

Birinci çeyrekte Fortescue'nun demir cevheri satışları, China Mineral Resources Group (CMRG) ile devam eden görüşmelerin etkisiyle sevkiyatların 3,9 milyon mt altında kalarak 42,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirket, ürün stoklarının 2026 yılının Ekim ayında 4-5 milyon mt daha artmasını beklediğini belirtirken, CMRG ile yürütülen görüşmelerin bu yılın sonuna kadar sonuçlandırılmaması halinde üretim seviyeleri de dahil olmak üzere operasyonların etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Fortescue, Blacksmith demir cevheri projesindeki maden kaynaklarına yönelik tahminini %153 artışla 615 milyon mt'a yükseltirken, projenin ilk cevher rezervi tahminini ortalama %58 tenörlü 196 milyon mt olarak açıkladı. Şirket ayrıca Christmas Creek'teki yeşil metal projesi kapsamında ilk pik demir üretimini gerçekleştirerek elektrikli ergitme sürecini ilk kez başarıyla uyguladı.

Fortescue, 2026-27 mali yılında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge'den yapılacak 11-14 milyon mt'luk sevkiyat da dahil olmak üzere 197-207 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ettiğini bildirdi. Ayrıca söz konusu tahminlerin, CMRG ile yürütülen görüşmelerin sonucuna bağlı olarak değişebileceğini de aktardı.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Fortescue 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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