BHP'nin demir cevheri üretimi 2026'nın Temmuz-Eylül döneminde %4 arttı, 2026-27 mali yılı beklentisi değişmedi

Avustralya merkezli madencilik şirketi BHP, 2026-27 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ilk çeyreğinde demir cevheri üretiminin kapsamlı planlı bakım çalışmalarına rağmen Batı Avustralya Demir Cevheri (WAIO) operasyonlarındaki güçlü performansın desteğiyle yıllık %4 artarak 66,5 milyon mt seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bununla birlikte üretim önceki çeyreğe kıyasla %2 gerilerken, şirket mali yılın tamamına yönelik 260-272 milyon mt seviyesindeki üretim beklentisini korudu.

Sonuçları değerlendiren BHP CEO'su Brandon Craig, şirketin dökme hammadde faaliyetlerinin yoğun bakım çalışmalarının gerçekleştirildiği çeyrekte mali yıla güçlü bir başlangıç yaptığını belirterek WAIO'nun hem madenlerinde hem de limanında ilk çeyrek üretim ve elleçleme rekorlarına ulaşıldığını vurguladı.

WAIO'da bakım çalışmalarına rağmen ilk çeyrek rekorları kırıldı

WAIO'da BHP'nin payına düşen üretim yıllık %4 artarak 64,3 milyon mt seviyesine yükselirken, operasyonların toplam üretimi %2 artışla 71,9 milyon mt oldu. Entegre maden, demir yolu ve liman operasyonlarındaki güçlü performans sayesinde hem madenlerde hem de limanda mali yılın ilk çeyreğine ilişkin rekor tonajlara ulaşıldı.

Bununla birlikte BHP'nin payına düşen üretim, kısmen Port Hedland'daki 4 No.lu vagon boşaltıcısının devam eden yenileme çalışmalarının etkisiyle önceki çeyreğe kıyasla %3 geriledi. Söz konusu çalışmaların çeyrek boyunca toplam üretim üzerindeki etkisi yaklaşık 1,4 milyon mt olurken, yaklaşık %40'ı tamamlanan projenin mevcut mali yılın ilk yarısında bitirilmesinin planlandığı belirtildi.

BHP, 2026-27 mali yılında WAIO'daki payına düşen üretim beklentisini 253-264 milyon mt, operasyonların toplam üretim beklentisini ise 286-298 milyon mt seviyesinde tuttu.

Demir cevheri satışları artarken ortalama satış fiyatı geriledi

WAIO'da BHP'nin payına düşen demir cevheri satışları yıllık %6 artarak 66,3 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu hacmin 47,8 milyon mt'unu yıllık %13 artış kaydeden ince cevher, 18,5 milyon mt'unu ise %9 gerileyen parça cevher satışları oluşturdu.

Öte yandan BHP'nin ortalama demir cevheri satış fiyatı hem yıllık hem de çeyreklik bazda %9 düşerek FOB 76,27$/yaş mt seviyesine geriledi. Şirket, motorin referans fiyatındaki değişimlere tabi olmak üzere mevcut mali yıl için WAIO'nun birim maliyet beklentisini 20,25-21,75$/mt seviyesinde korudu.

Craig, jeopolitik gerilimlerin, ticaretteki belirsizliklerin ve yüksek enerji ile navlun maliyetlerinin küresel madencilik sektörü üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini, buna karşın Çin ve Hindistan'da süren sanayileşme ve kentleşmenin desteğiyle hammadde talebinin dirençli kaldığını belirtti.

Genişleme projeleriyle 305 milyon mt'nin üzerinde üretim hedefleniyor

BHP, 2027-28 mali yılının sonuna kadar WAIO'nun toplam yıllık üretimini 305 milyon mt'un üzerine çıkarmayı amaçlayan yatırımlarını sürdürdü.

Port Hedland'daki 6 No.lu vagon boşaltıcısının söz konusu mali yılın son çeyreğinde tamamlanmasına yönelik takvimin korunduğu belirtildi. Tesisin devreye girmesiyle 2028-29 mali yılında başlayacak kapsamlı vagon boşaltıcısı yenilemelerinden kaynaklanabilecek üretim kayıplarının dengelenmesine katkı sağlanması ve limandaki cevher harmanlama ve elleçleme kapasitesinin geliştirilmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Western Ridge Kırıcı projesinde çalışmaların takvime uygun ilerlediği ve ilk cevherin 2026-27 mali yılının ilk yarısında elde edilmesinin planlandığı açıklandı.

Samarco'da güçlü konsantratör performansı üretimi destekledi

Brezilya merkezli Samarco'da BHP'nin payına düşen demir cevheri üretimi, konsantratörlerin güçlü performansıyla yıllık %4 ve çeyreklik %10 artarak yaklaşık 2,2 milyon mt seviyesine yükseldi. Operasyonların toplam üretimi ise yaklaşık 4,3 milyon mt oldu.

BHP, 2026-27 mali yılında Samarco'daki payına düşen üretim beklentisini 7,5-8 milyon mt seviyesinde korudu.