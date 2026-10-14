Rio Tinto'nun demir cevheri satışları Simandou'daki üretim artışının desteğiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde yükseldi

Küresel madencilik grubu Rio Tinto, Pilbara'dan yapılan sevkiyatların artması ve Gine'deki Simandou operasyonunda üretimin kademeli olarak artırılmasının desteğiyle, küresel demir cevheri satışlarının 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık %3 ve çeyreklik %2 artışla 90,8 milyon mt seviyesine ulaştığını açıkladı.

Şirketin küresel demir cevheri üretimi yıllık %2 ve önceki çeyreğe kıyasla %3 artışla 89,7 milyon mt oldu. Ocak-Eylül döneminde üretim %4 artışla 259,6 milyon mt, satışlar ise %3 artışla 255,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Pilbara'da üretim hafif gerilerken, sevkiyatlar arttı

Rio Tinto'nun Batı Avustralya'daki Pilbara operasyonlarının demir cevheri sevkiyatları, güçlü maden performansı ve yeterli liman stoklarının desteğiyle üçüncü çeyrekte yıllık %2 artışla 85,7 milyon mt olurken, önceki çeyreğe kıyasla genel olarak değişmedi. Üretim ise yıllık %1 düşüşle 83,4 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, ikinci çeyreğe kıyasla büyük ölçüde yatay seyretti.

İlk dokuz ayda Pilbara'nın üretimi %3 artışla 245,7 milyon mt, sevkiyatları ise %4 artışla 243,3 milyon mt seviyesine ulaştı.

Öte yandan Rio Tinto'nun Çin limanlarından gerçekleştirdiği demir cevheri satışları, önceki yılın aynı dönemindeki 4,9 milyon mt seviyesine kıyasla üçüncü çeyrekte 4,7 milyon mt oldu. Bu tonajın yaklaşık %71'i Çin limanlarında eleme veya harmanlama işleminden geçirilirken, Eylül sonunda liman stokları 3,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Simandou'da yıllık üretim hızı 10 milyon mt'ye ulaştı

Simandou'daki SimFer operasyonu, üçüncü çeyrekte yaklaşık 10 milyon mt yıllıklandırılmış üretim hızına ulaşırken, 2028'in ikinci yarısında yıllık 60 milyon mt üretim hızına ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

Çeyreklik üretim, ikinci çeyreğe kıyasla %273 artışla 2,5 milyon mt'a ulaşırken, Çin'e sevkiyatlar 2,2 milyon mt, satış olarak kaydedilen tonaj ise 1,3 milyon mt oldu. Ocak-Eylül döneminde operasyonun tamamı bazında üretim ve satışlar sırasıyla 3,7 milyon mt ve 1,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Simandou'nun üretim verileri, maden çıkışında trenlere yüklenmeye hazır cevheri kapsarken, son kırma işlemi Çin'de gerçekleştiriliyor.

SimFer madeninin inşaatının yaklaşık %84'ü, liman ve deniz altyapısının ise %92'si tamamlandı. Cevherin iki kalıcı kırıcıdan birinde ilk kez işlenmesi ve SimFer limanından ilk kez geçirilmesi 2026'nın dördüncü çeyreğinde bekleniyor.

Kanada operasyonlarında çeyreklik toparlanma kaydedildi

Iron Ore Company of Canada'nın üçüncü çeyrekteki pelet ve konsantre üretimi çeyreklik %30 artarken, yıllık %5 düşüşle 3,8 milyon mt oldu. Satışlar da önceki çeyreğe kıyasla %20 artış ve yıllık %6 düşüşle 3,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Çeyreklik toparlanmada konsantre tesisine beslenen cevher tonajının artması ve cevher boşaltma ekipmanının değiştirilmesinin ardından limandaki mal kabul hızının normal seviyelere dönmesi etkili oldu. Bununla birlikte Ocak-Eylül döneminde üretim %16 düşüşle 10,2 milyon mt, satışlar ise %14 düşüşle 10,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Maliyet baskılarına rağmen yıllık satış beklentisi korundu

Rio Tinto, 2026 yılı küresel demir cevheri satış beklentisini 343-366 milyon mt seviyesinde korudu. Bu hacmin 323-338 milyon mt'unun Pilbara'dan, 15-18 milyon mt'unun Kanada operasyonlarından ve 5-10 milyon mt'unun Simandou'dan sağlanması bekleniyor.

Pilbara'nın birim nakit maliyet beklentisi de yakıt fiyatları ve döviz kuru etkilerine bağlı olarak yaş metrik ton başına FOB 23,5-25,0$ seviyesinde değişmedi. Yakıt fiyatlarındaki yükseliş, ilk dokuz ayda maliyetleri 2025'in aynı dönemine kıyasla 0,9$/mt artırırken, dördüncü çeyrekte yakıt fiyatlarının yaklaşık 175$/varil seviyesinde kalması halinde yıllık etkinin 1,1$/mt'ye ulaşması bekleniyor.

Şirket, Orta Doğu'daki aksaklıkların enerji ve navlun piyasalarında dalgalanmaya neden olmaya devam ettiğini ancak operasyonel etkilerin sınırlı kaldığını ve üretimde veya sevkiyat tedarik zincirlerinde önemli bir kesinti yaşanmadığını belirtti.

Çin'de zayıflayan çelik talebi ve yüksek navlun maliyetleri piyasayı baskılıyor

Rio Tinto'ya göre %61 tenörlü demir cevheri referans fiyatı, üçüncü çeyrekte çeyreklik %8 düşüşle kuru metrik ton başına ortalama 97$ CFR Çin seviyesinde yer aldı. Artan deniz yolu navlun maliyetleri ise özellikle uzun mesafeli sevkiyat yapan Atlantik bölgesindeki tedarikçilerin net satış gelirlerini düşürdü.

Şirket Çin'in nihai çelik tüketiminin çeyreklik yaklaşık %4 ve yıllık %2 azaldığını tahmin ediyor. Bununla birlikte çelik ihracatı yıllık %3 artışla yıllık bazda 122 milyon mt seviyesine ulaşarak iç talepteki zayıflığı kısmen telafi etti ve ham çelik ile pik demir üretimini destekledi.

Yüksek işletme ve navlun maliyetlerinin kârlılığı düşük tedarikçiler üzerinde baskı oluşturmasıyla deniz yolu demir cevheri arzı çeyreklik %1 gerilerken, Çin'in yerel demir cevheri üretimi sel, güvenlik denetimleri ve planlı bakım çalışmalarının etkisiyle yıllık %8 azaldı.

Pilbara'daki mevcut üretimi sürdürecek projelerde ilk üretim 2027'de bekleniyor

Rio Tinto'nun Pilbara'da mevcut üretimi sürdürmeye yönelik başlıca projeleri ilerlemeye devam ederken, Brockman Syncline 1, Hope Downs 2 ve West Angelas projelerinde ilk üretimin 2027'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

1,8 milyar $ değerindeki Brockman Syncline 1 projesinin planlanan kapasitesi yıllık 34 milyon mt olurken, Bedded Hilltop'u da kapsayan Hope Downs 2 projesi yıllık 31 milyon mt kapasiteye sahip ve Rio Tinto'nun payına düşen yatırım tutarı 800 milyon $ seviyesinde bulunuyor. Yıllık 35 milyon mt kapasiteye sahip olan ve Rio Tinto'nun yatırım payı 400 milyon $ seviyesinde bulunan West Angelas projesi ise mevcut üretim merkezinin faaliyet ömrünü uzatmayı amaçlıyor.