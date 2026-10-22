Fenix çeyreklik sevkiyatlarındaki düşüşe rağmen demir cevheri satış hedefini korudu

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fenix Resources, yayımladığı son çeyreklik faaliyet raporuna göre Batı Avustralya'daki Beebyn Hub sahasında üretimi artırmaya devam ederken, Eylül ayında sona eren çeyrekte sevkiyatlarının azalmasına ve işletme maliyetlerinin yükselmesine rağmen 2026-27 mali yılına ilişkin satış hedefini 4,7-5,3 milyon mt seviyesinde korudu.

Şirketin söz konusu çeyrekte 18 gemiyle gerçekleştirdiği sevkiyatlar, önceki çeyreğe kıyasla %16 azalırken yıllık bazda %24 artarak 1,10 milyon yaş metrik ton (wmt) oldu. Sevkiyatlar, Beebyn Hub sahasına geçiş sürecinden ve Geraldton Limanı'ndaki mevsimsel aksamalardan etkilendi.

Aynı dönemde şirketin demir cevheri çıkarımı önceki çeyreğe kıyasla %7 artarak 906.900 wmt olurken, işlenen cevher miktarı %5 artışla 1,16 milyon wmt seviyesine ulaştı.

Düşen fiyatlar ve yükselen maliyetler faaliyetler üzerinde baskı oluşturdu

Fenix'in ortalama demir cevheri satış fiyatı, fiyatlandırma dönemi düzeltmeleri ve riskten korunma işlemleri hariç tutularak Haziran ayında sona eren çeyrekteki 98,4$/kuru metrik ton (dmt) CFR seviyesinden 89,4$/dmt CFR seviyesine geriledi. Platts'ın %61 tenörlü demir cevheri referans fiyatının ortalaması 105,3$/dmt CFR seviyesinden 96,9$/dmt CFR seviyesine düşerken, Fenix'in referans fiyata uyguladığı iskonto, iki ilave düşük tenörlü cevher sevkiyatının etkisiyle %6,6'dan %7,7'ye yükseldi.

Grubun C1 nakit maliyetleri, düşük sevkiyat hacmi ve artan motorin maliyetleri nedeniyle 79,9 A$/wmt seviyesinden 81,8 A$/wmt seviyesine çıkarak mali yıl için öngörülen 70-80 A$/wmt FOB Geraldton aralığını aştı. Şirket, tonajların normale dönmesi ve işleme kapasitesinin artmasıyla maliyetlerin mali yılın ikinci yarısında hedef aralığa dönmesini bekliyor.

Beebyn Hub üretim artışını destekliyor

Söz konusu çeyrekte Beebyn W11 sahasındaki faaliyetler sürerken Beebyn W10 sahasında da madencilik çalışmalarına başlandı. Çeyrek sonrasında yıllık beş milyon mt kapasiteli kırma ve eleme tesisini devreye alan Fenix, tesisin Aralık ayında sona eren çeyrekte tam kapasiteye ulaşmasını bekliyor.

Beebyn Hub için ilk kez açıklanan cevher rezervi, ortalama %60 tenörlü 26,9 milyon mt seviyesinde bulunuyor. Mevcut üretim hızında beş yıldan uzun maden ömrü sağlayan rezerv şirketin 2027-28 mali yılına kadar yıllık altı milyon mt seviyesine kadar sürdürülebilir üretime ulaşma hedefini destekleyecek.

Weld Range genişleme projesinin fizibilite takvimi güncellendi

Fenix, yıllık 10 milyon mt kapasiteli olması planlanan Weld Range projesine ilişkin kesin fizibilite çalışmasının tamamlanma hedefini 2026'nın ikinci yarısından 2027'nin ilk yarısına erteledi. Yeni takvim Batı Avustralya'da bölgesel yük demir yolu ağının mülkiyet yapısında planlanan değişikliklerin değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

Finansman görüşmeleri fizibilite çalışmasıyla eş zamanlı olarak sürerken, nihai yatırım kararının 2028 yılında değerlendirilmesi bekleniyor. Fenix ayrıca Aralık ayında sona eren çeyreğe girilirken, demir cevheri ürünlerine yönelik talebin olumlu seyrettiğini ve mevcut kontratların planlandığı şekilde yürütüldüğünü belirtti.