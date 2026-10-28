MinRes Onslow'da rekor demir cevheri üretiminin ardından 2026-27 mali yılı hedeflerini korudu

Avustralyalı madencilik şirketi Mineral Resources (MinRes), 2026-27 mali yılının Temmuz-Eylül döneminde demir cevheri sevkiyatının önceki çeyreğe kıyasla %6 azalırken, yıllık %4 artışla 7,9 milyon wmt (yaş mt) olduğunu açıkladı. Şirket, mali yılın tamamına ilişkin sevkiyat ve maliyet beklentilerini değiştirmedi.

Onslow'da üretim ve aylık ihracat rekor kırdı'

Onslow Iron'ın toplam üretimi önceki çeyreğe kıyasla %17 artarak 10,3 milyon wmt ile rekor seviyeye ulaştı. Toplam sevkiyat 9,2 milyon wmt olurken, bunun 5 milyon wmt'luk MinRes'in payına düştü. Bu sevkiyat tonajı yıllık bazda yaklaşık 36,9 milyon wmt'a karşılık geliyor.

Limanın cevher kabul sistemindeki bakım çalışmalarının ardından Eylül ayı ihracatı 3,49 milyon wmt ile aylık rekor kırdı. Ağustos ayında yedinci aktarma gemisinin devreye alınması, bir gemi planlı bakımdan geçerken diğer altısının faaliyetine devam etmesini sağlıyor.

Lamb Creek, Pilbara Hub üretimini artırdı

Pilbara Hub'ın üretimi önceki çeyreğe kıyasla %55 artışla 3,2 milyon wmt'a çıkarken, sevkiyatı 2,9 milyon wmt oldu. Lamb Creek, Aralık 2025'te başlayan inşaat çalışmalarının üzerinden bir yıldan kısa süre geçmesinin ardından söz konusu çeyrekte tam faaliyete geçti. Parça cevherin toplam sevkiyattaki payı %43 oldu.

Satış fiyatları gerilerken maliyetler yıllık hedeflerle uyumlu kaldı

MinRes'in gerçekleşen ortalama demir cevheri satış fiyatı önceki çeyreğe kıyasla %5 düşerek 83$/dmt (kuru mt) seviyesine geriledi. Bu fiyat, Platts %61 Fe CFR Endeksi'nin %85'ine karşılık geldi.

Onslow'ın çeyreklik FOB maliyeti, 2026-27 mali yılı için öngörülen 54-58 A$/wmt aralığının altında, 53 A$/wmt oldu. Pilbara Hub'ın maliyeti ise 75 A$/wmt ile 74-79 A$/wmt aralığındaki beklentiyle uyumlu gerçekleşti.

MinRes'in payına düşen yıllık sevkiyat hedefleri Onslow için 20-21,7 milyon wmt, Pilbara Hub için 10-11 milyon wmt seviyesinde korundu. Şirket, Eylül ayında yükselen motorin fiyatlarına rağmen yıllık FOB maliyetlerinin öngörülen aralıklarda kalmasını bekliyor.