﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Strike Resources Hedland limanından ilk demir cevheri sevkiyatını Temmuz sonuna kadar gerçekleştirecek

Perşembe, 23 Haziran 2022 11:52:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madencilik şirketi Strike Resources Pilbara Paulsens East demir cevheri projesindeki (Paulsens East) madencilik faaliyetleri ve yakında yapılacak ilk demir cevheri sevkiyatı hakkında bir açıklama yaptı.

Bu yıl Temmuz ayında Paulsens East projesinden çıkan demir cevherini Utah Point tesisindeki stok deposuna taşımaya başlamayı planlayan Strike Resources, söz konusu ayın sonuna kadar yaklaşık 55.000 mt demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Şirket Pilbara Liman İdaresi ile Hedland limanından yıllık 200.000 mt demir cevheri ihracatı gerçekleştirmesini sağlayacak bir anlaşma imzaladı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 22 Haziran 2022

22 Haz | Hurda ve Hammadde

Goa eyaleti hükümeti iki-üç ay içerisinde demir cevheri madenlerini ihaleye açacak

22 Haz | Çelik Haberler

Çin limanlarında demir cevheri stoku %2,03 düştü

22 Haz | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 21 Haziran 2022

21 Haz | Hurda ve Hammadde

Alien Metals Hancock projesinde yüksek kaliteli demir cevheri üretecek

21 Haz | Çelik Haberler

Brezilyalı CSN Samarco’yu devralmayı düşünüyor

21 Haz | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yine düştü

21 Haz | Hurda ve Hammadde

Kanada’nın demir cevheri üretimi Nisan ayında %5,2 düştü

21 Haz | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 20 Haziran 2022

20 Haz | Hurda ve Hammadde

Hint madenciler Karnataka eyaletinin demir cevheri sevkiyatını kısıtlayan kararı geri çekmesini talep ediyor

20 Haz | Çelik Haberler