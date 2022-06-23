Strike Resources Hedland limanından ilk demir cevheri sevkiyatını Temmuz sonuna kadar gerçekleştirecek

Avustralya merkezli madencilik şirketi Strike Resources Pilbara Paulsens East demir cevheri projesindeki (Paulsens East) madencilik faaliyetleri ve yakında yapılacak ilk demir cevheri sevkiyatı hakkında bir açıklama yaptı.
Bu yıl Temmuz ayında Paulsens East projesinden çıkan demir cevherini Utah Point tesisindeki stok deposuna taşımaya başlamayı planlayan Strike Resources, söz konusu ayın sonuna kadar yaklaşık 55.000 mt demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Şirket Pilbara Liman İdaresi ile Hedland limanından yıllık 200.000 mt demir cevheri ihracatı gerçekleştirmesini sağlayacak bir anlaşma imzaladı.