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Strike Resources Hedland limanından ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdi

Pazartesi, 05 Eylül 2022 11:52:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madencilik şirketi Strike Resources 29 Ağustos tarihinde Hedland Limanı’nda bulunan Utah Point’ten ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket Avustralya’nın batısında bulunan Pilbara Bölgesindeki Paulsens East demir cevheri madeninden çıkan 66.618 mt demir cevherini Hong Kong’da bulunan bir müşteriye sevk etti.   

Şirket Paulsens madencilik operasyonlarını nispeten kısa sürede daha fazla sevkiyat yapılabilecek şekilde yapılandırdı. Strike Resources piyasa koşullarını incelemeye devam ettiğini, demir cevheri fiyatlandırması ve piyasa koşullarının şirkete uygun olması halinde Utah Point’e daha fazla sevkiyat yapacağını belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ağustos ayının başında şirket Onslow’da bulunan Ashburton Limanı’ndan yıllık 1,8 milyon mt demir cevheri (günde 10.000 mt) ihracatı gerçekleştirmek için Batı Avustralya Su ve Çevre Düzenleme Departmanı’ndan izin aldı. Ashburton Limanı, şirketin Paulsens East demir cevheri madenine Hedland Limanı’nda bulunan Utah Point’ten çok daha yakın olması nedeniyle, Strike için daha uzun vadeli bir ihracat çözümü olacak ve madenden limana nakliye maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya 

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