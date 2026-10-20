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Batı Avustralya'daki POSCO destekli Port Hedland HBI projesi federal hükümetten çevre onayı aldı

Salı, 20 Ekim 2026 15:11:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya federal hükümeti, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Japonya merkezli Marubeni ve Tayvan merkezli China Steel Corporation tarafından desteklenen Port Hedland demir projesinin birinci aşamasına çevre onayı verdiğini duyurdu.

Söz konusu onayın 1999 tarihli Çevre Koruma ve Biyoçeşitliliği Koruma Yasası kapsamında 7 Ekim 2026 tarihinde proje geliştiricisi Port Hedland Iron Pty Ltd'ye verildiği ve 30 Haziran 2088 tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi. Onay koşullarında değişiklik yapılmadığı sürece projenin onay tarihinden itibaren beş yıl içerisinde, yani en geç 7 Ekim 2031 tarihinde başlatılmasının gerektiği aktarıldı. Batı Avustralya hükümeti, yaklaşık 3 milyar $ değerindeki söz konusu projeye bu yılın Nisan ayında eyalet düzeyinde nihai onay vermişti.

Tesis yıllık 2 milyon mt HBI üretecek

Projenin Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesinde yer alan Hedland limanının yaklaşık 10 kilometre güneybatısındaki Boodarie Stratejik Sanayi Bölgesi'nde kurulacağı dile getirildi.

Bununla birlikte projenin demir cevheri işleme tesisi, pelet tesisi ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üretim tesisinden oluşacağı ve demir cevheri tüketiminin yıllık yaklaşık 3-3,5 milyon mt seviyesinde yer alacağı belirtildi. Üretilen peletlerin büyük bir kısmının yıllık yaklaşık 2 milyon mt HBI üretiminde kullanılacağı ve yaklaşık 700.000 mt'unun ise Hedland limanı üzerinden ihraç edileceği ifade edildi.

Projede MIDREX teknolojisi kullanılacak

Aynı zamanda tesiste geleneksel yüksek fırın bazlı demir üretimine kıyasla sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla kömür yerine doğal gaz kullanan MIDREX doğrudan indirgeme teknolojisinden yararlanılacağı vurgulandı. Üretim süreçlerini ve uzun vadeli karbonsuzlaşma hedeflerini desteklemek üzere hidrojen üretim ve depolama tesislerinin kurulacağına da dikkat çekildi. Ayrıca Projenin inşasının yaklaşık 2,5 yıl sürmesinin ve projenin operasyonel ömrünün 101 yıla kadar çıkmasının beklendiği paylaşıldı.

Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Yatırım Karbonsuzlaşma POSCO 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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