 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > BHP...

BHP maliyetleri azaltmak amacıyla Avustralya'daki demir cevheri faaliyetlerini yeniden yapılandırmayı planlıyor

Perşembe, 12 Kasım 2026 14:48:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Avustralya merkezli madenci BHP Group, artan işletme giderleri ve düşen demir cevheri fiyatları nedeniyle yürüttüğü geniş kapsamlı maliyet azaltma programı çerçevesinde ülkenin batısında bulunan demir cevheri faaliyetlerini yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Yeniden yapılandırma planları, şirketin Batı Avustralya Demir Cevheri (WAIO) faaliyetlerinde saha bazlı yaklaşık 300 pozisyonun kaldırılmasının ardından gündeme gelirken, ağırlıklı olarak ofis çalışanlarını etkilemesi beklenen ilave personel azaltımlarının da yapılacağı öngörülüyor. WAIO biriminde halihazırda 16.000'in üzerinde çalışan ve yüklenici personel istihdam ediliyor.

Batı Avustralya'da ilave personel azaltımları bekleniyor

Yeniden yapılandırma planları, BHP'nin Ekim ayında Pilbara bölgesindeki South Flank, Mining Area C, Newman ve Jimblebar demir cevheri madenlerinde işten çıkarmalar gerçekleştireceğini açıklamasının ardından geldi.

O dönemde BHP sözcüsü, şirketin Batı Avustralya'daki demir cevheri faaliyetlerinin katkısını sürdürmek amacıyla operasyonel değişiklikler uyguladığını ve bu değişikliklerden etkilenen çalışanlar için alternatif istihdam olanakları arayacağını belirtmişti.

Son yeniden yapılandırma planları, Temmuz ayında BHP'nin CEO'su olarak göreve başlayan Brandon Craig'in yönetiminde gündeme geldi. Ancak şirket, kaldırılması beklenen ilave pozisyonların sayısını kamuoyuna açıklamadı.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya BHP 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

BHP ve China Baowu çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik iş birliğini beş yıl daha uzattı

22 Eyl | Çelik Haberler

Baowu, BHP'nin Jimblebar demir cevheri madeninden hisse almayı değerlendiriyor

08 Eyl | Çelik Haberler

BHP ve Port Hedland sendikaları anlaşmaya varamadı, görüşmeler 25 Ağustos'ta devam edecek

24 Ağu | Çelik Haberler

BHP'nin Hedland limanı çalışanları 48 saatlik grevi sonlandırdı, müzakereler devam edecek

10 Ağu | Çelik Haberler

BHP ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Port Hedland'da yeni grev tehdidiyle karşı karşıya

31 Tem | Çelik Haberler

BHP’nin Hedland limanı operasyonlarında olası grev demir cevheri ihracatını tehdit ediyor

08 Tem | Çelik Haberler

BHP artan maliyetler ve zayıf ekonomik koşullar nedeniyle Pilbara demir cevheri karbonsuzlaşma projesini iptal etti

26 May | Çelik Haberler

BHP yapay zeka kullanımıyla Avustralya’da demir cevheri üretimini artırdığını açıkladı

12 May | Çelik Haberler

Fortescue ilk ihracatından bu yana 2,5 milyar mt demir cevheri sevk etti

10 Nis | Çelik Haberler

BHP Billiton’ın satış geliri ve net kârı 2026 mali yılının ilk yarısında yükseldi

17 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis