BHP maliyetleri azaltmak amacıyla Avustralya'daki demir cevheri faaliyetlerini yeniden yapılandırmayı planlıyor

Basında çıkan haberlere göre Avustralya merkezli madenci BHP Group, artan işletme giderleri ve düşen demir cevheri fiyatları nedeniyle yürüttüğü geniş kapsamlı maliyet azaltma programı çerçevesinde ülkenin batısında bulunan demir cevheri faaliyetlerini yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Yeniden yapılandırma planları, şirketin Batı Avustralya Demir Cevheri (WAIO) faaliyetlerinde saha bazlı yaklaşık 300 pozisyonun kaldırılmasının ardından gündeme gelirken, ağırlıklı olarak ofis çalışanlarını etkilemesi beklenen ilave personel azaltımlarının da yapılacağı öngörülüyor. WAIO biriminde halihazırda 16.000'in üzerinde çalışan ve yüklenici personel istihdam ediliyor.

Batı Avustralya'da ilave personel azaltımları bekleniyor

Yeniden yapılandırma planları, BHP'nin Ekim ayında Pilbara bölgesindeki South Flank, Mining Area C, Newman ve Jimblebar demir cevheri madenlerinde işten çıkarmalar gerçekleştireceğini açıklamasının ardından geldi.

O dönemde BHP sözcüsü, şirketin Batı Avustralya'daki demir cevheri faaliyetlerinin katkısını sürdürmek amacıyla operasyonel değişiklikler uyguladığını ve bu değişikliklerden etkilenen çalışanlar için alternatif istihdam olanakları arayacağını belirtmişti.

Son yeniden yapılandırma planları, Temmuz ayında BHP'nin CEO'su olarak göreve başlayan Brandon Craig'in yönetiminde gündeme geldi. Ancak şirket, kaldırılması beklenen ilave pozisyonların sayısını kamuoyuna açıklamadı.