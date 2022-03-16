Strike Resources demir cevheri projesini Hedland Limanı’na bağlayacak

Çarşamba, 16 Mart 2022 10:25:20 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli madencilik şirketi Strike Resources, Paulsens East demir cevheri madenini ülkenin batısında bulunan Pilbara bölgesindeki halka açık Nanutarra yoluna bağlamak için 18 kilometrelik nakliye yolunun inşaatına başladığını açıkladı.

Yol tamamlandığında, dört kara yolu treni ihracat için Hedland Limanı’na gitmeden önce madenden Nanutarra Yolu’na cevher taşıyacak. Yolun inşaatının 10-12 hafta sürmesi bekleniyor ve bu süre zarfında şirket madencilik ve kamyon taşımacılığı için tedarikçiler ve müteahhitlerle olan sözleşmelerini sonuçlandıracak. Sevk edilecek ilk cevher stoklarını oluşturmak için Paulsens East’te madencilik çalışmalarının dört hafta içinde başlaması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, planın birinci aşaması kapsamında 2022 yılında Hedland Limanı’ndaki Utah Point tesisi aracılığıyla sevk edilecek 400.000 mt’a kadar yüzey kırıntılı ve düşük şerit oranlı üretime odaklanılacak. İkinci aşama ise madenden limana kamyonla taşıma mesafesini Hedland Limanı’na kıyasla yaklaşık 365 km azaltacak olan Ashburton Limanı üzerinden demir cevheri ihracatına geçişi içeriyor.