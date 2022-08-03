Strike Resources, Ashburton Limanı’ndan demir cevheri ihracatı için izin aldı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 11:45:01 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli madencilik şirketi Strike Resources, Onslow’da bulunan Ashburton Limanı’ndan yıllık 1,8 milyon mt demir cevheri (günde 10.000 mt) ihracatı gerçekleştirmek için Batı Avustralya Su ve Çevre Düzenleme Departmanı’ndan izin aldığını açıkladı.

Ashburton Limanı, şirketin Paulsens East demir cevheri madenine Hedland Limanı’nda bulunan Utah Point’ten çok daha yakın olması nedeniyle, Strike için daha uzun vadeli bir ihracat çözümü olacak ve madenden limana nakliye maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.

Buna ek olarak, Strike Resources Ağustos ayının sonunda Hedland Limanı’ndan Çin’e yaklaşık 68.000 mt demir cevheri sevkiyatı yapmayı hedefliyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket daha önce Temmuz ayının sonuna kadar 55.000 mt demir cevheri sevk etmeyi planlıyordu.