﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Strike Resources, Ashburton Limanı’ndan demir cevheri ihracatı için izin aldı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 11:45:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madencilik şirketi Strike Resources, Onslow’da bulunan Ashburton Limanı’ndan yıllık 1,8 milyon mt demir cevheri (günde 10.000 mt) ihracatı gerçekleştirmek için Batı Avustralya Su ve Çevre Düzenleme Departmanı’ndan izin aldığını açıkladı.

Ashburton Limanı, şirketin Paulsens East demir cevheri madenine Hedland Limanı’nda bulunan Utah Point’ten çok daha yakın olması nedeniyle, Strike için daha uzun vadeli bir ihracat çözümü olacak ve madenden limana nakliye maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.

Buna ek olarak, Strike Resources Ağustos ayının sonunda Hedland Limanı’ndan Çin’e yaklaşık 68.000 mt demir cevheri sevkiyatı yapmayı hedefliyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket daha önce Temmuz ayının sonuna kadar 55.000 mt demir cevheri sevk etmeyi planlıyordu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 3 Ağustos 2022

03 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin limanlarında demir cevheri stoku %3,43 arttı

03 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe düştü

03 Ağu | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 2 Ağustos 2022

02 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Temmuz ayında %33 azaldı

02 Ağu | Çelik Haberler

Metso Outotec Güney Amerika’daki demir cevheri projesine taşlama tesisleri tedarik edecek

02 Ağu | Çelik Haberler

Vale iki atık barajını daha devre dışı bıraktı

02 Ağu | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 1 Ağustos 2022

01 Ağu | Hurda ve Hammadde

Vale’nin net kârı ikinci çeyrekte düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 29 Temmuz 2022

29 Tem | Hurda ve Hammadde