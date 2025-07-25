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SSAB’nin satış geliri 2025’in ilk yarısında düşük fiyatlar nedeniyle geriledi

Cuma, 25 Temmuz 2025 12:31:37 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen 4,99 milyar SEK’e kıyasla 2,98 milyar SEK (312,64 milyon $) seviyesinde yer aldı. İlk yarıda SSAB’nin satış geliri, düşük fiyatlar nedeniyle yıllık %7,7 gerileyerek 51,15 milyar SEK (5,36 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirketin faaliyet kârı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 6,12 milyar SEK’e kıyasla 3,49 milyar SEK (366,16 milyon $) oldu.

Aynı yarıda şirketin ham çelik üretimi yıllık %1,4 artışla 3,92 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %4 artışla 3,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca sevkiyatları ise yıllık bazda %4,8 artarak 3,58 milyon mt seviyesine yükseldi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar SSAB 

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