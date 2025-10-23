SSAB Oxelösund projesinin üretime başlama tarihini erteledi, net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde artış kaydetti

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, Amerika kıtası faaliyetlerinin güçlü performansı sonucunda önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,05 milyon SEK seviyesine kıyasla 1,49 milyon SEK (158,48 milyon $) oldu. Önceki çeyrekte kaydedilen 1,85 milyar SEK seviyesine kıyasla düşüş kaydedildi. Bununla birlikte satış geliri sevkiyatların azalmasına bağlı olarak çeyreklik bazda %10,4 düşüşle 22,36 milyar SEK (2,38 milyar $) olurken, yıllık bazda %5,8 düşüş kaydetti. Üçüncü çeyrekte SSAB’nin faaliyet kârı önceki çeyrekte kaydedilen 2,14 milyar SEK seviyesine kıyasla sevkiyatların dönemsel olarak azalmasına ve planlı bakım faaliyetlerine bağlı olarak düşüş gösterip 1,87 milyar SEK (198,93 milyon $) olurken, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,25 milyar SEK’e kıyasla hammadde fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak artış gözlendi.

Bununla birlikte yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 6,04 milyar SEK seviyesine kıyasla 4,74 milyar SEK (504,23 milyon $) oldu. Satış geliri ise yıllık %7,1 düşüşle 74,11 milyar SEK’e (7,88 milyar $) geriledi. SSAB yılın ilk dokuz ayında 5,36 milyar SEK (570,33 milyon $) faaliyet kârı kaydetti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde faaliyet kârı 7,37 milyar SEK olmuştu.

Şirket, yayımladığı raporda yeni elektrik ark ocağı inşaatıyla dönüşüm sürecinden geçen Oxelösund tesisinin üretime başlama tarihinin Vattenfall Eldistribution tarafından üstlenen elektrik hatlarının kurulumu takvimin gerisinde kaldığı için 2027 başına ertelendiğini ifade etti.

SSAB’a göre üçüncü çeyrekte Avrupa çelik piyasasında sezona bağlı faktörlerin ve ABD’nin getirdiği vergiler ile ticari tedbirlerin olumsuz etkileri görüldü. Şirket bahsi geçen çeyreğin başında şerit fiyatlarının çok düşük seviyelere inip daha sonra biraz toparlandığını, kalın levha fiyatlarının ise düşük seviyelerde yatay seyrettiğini belirtti. Bununla birlikte distribütörlerin stokları normal seviyelerde değerlendirilirken, Avrupa’da üretim kapasitesi bakım çalışmalarına bağlı olarak geçici süreliğine azaldı. Çok düşük fiyatlardan alınan ithalat tonajları ise yüksek seviyelerde yer almaya devam ediyor.