SSAB’nin mali sonuçları Ocak-Eylül döneminde artış gösterdi

Cuma, 04 Kasım 2022 12:17:20 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket bu yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 4,48 milyar SEK net kâr ve ikinci çeyrekte kaydedilen 8,02 milyar SEK net kâra kıyasla 5,07 milyar SEK (455,72 milyon $) net kâr açıkladı. Üçüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %11,2 düşüş ve yıllık bazda %24,9 artışla 31,51 milyar SEK (2,83 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket ikinci çeyrekte kaydedilen 10,39 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 6,74 milyar SEK (604,95 milyon $) faaliyet kârı elde etti.

Yılın ilk dokuz ayında ise SSAB geçtiğimiz yıl kaydedilen 9,21 milyar SEK net kâra kıyasla 19,11 milyar SEK (1,71 milyar $) net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %43,8 artışla 98,6 milyar SEK (8,85 milyar $) oldu. Şirketin söz konusu dönemdeki faaliyet kârı geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 11,87 milyar SEK’e kıyasla 25,51 milyar SEK (2,29 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan üçüncü çeyrekte SSAB’nin ham çelik üretimi yıllık %3,8 artışla 1,91 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %5,1 düşüşle 1,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirketin sevkiyatları yıllık %10,4 düşüşle 1,46 milyon mt oldu. Üretim ve sevkiyatlar, planlı bakım çalışmalarından kaynaklanan kesintiler ve düşük talepten etkilendi. Yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin ham çelik üretimi yıllık %7,5 düşüşle 5,65 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %9,2 düşüşle 5,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında şirketin sevkiyatları yıllık %9,1 düşüşle 4,84 milyon mt oldu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketin 2030 yılında fosilsiz çelik üretme hedefiyle Luleå ve Raahe’de inşa etmeyi planladığı elektrik ark ocaklı tesislere yönelik fizibilite çalışmaları devam ediyor.

SSAB’ye göre artan enflasyon, bileşen parça sıkıntısı ve Ukrayna’daki savaştan kaynaklanan riskler nedeniyle piyasa görünümü belirsiz. Dördüncü çeyrekte Avrupa piyasasının zayıf, Kuzey Amerika kalın levha piyasasının ise nispeten yatay seyretmesi bekleniyor. Dördüncü çeyrekte fiyatların üçüncü çeyreğe kıyasla düşeceği tahmin ediliyor.