SSAB zayıf talep nedeniyle Raahe’deki yüksek fırınını askıya alacak

Çarşamba, 26 Ekim 2022 12:03:18 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB artan enflasyon, bileşen parça sıkıntısı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerinden dolayı Avrupa pazarının ve bölgedeki talebin zayıflaması ve görünümün belirsiz olması nedeniyle Avrupa’daki üretimini azaltacağını açıkladı. Şirket dördüncü çeyrekte kapasiteyi azaltmak amacıyla Kasım ayının ortasında Finlandiya, Raahe’de bulunan yüksek fırınını bakım çalışmaları gerçekleştirmek üzere askıya almayı planlıyor. Yıllık 1,3 milyon mt pik demir kapasiteli yüksek fırının bakım çalışmalarının 6-8 hafta sürmesi bekleniyor.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde SSAB’nin ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 1,91 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %5,3 düşüşle 1,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirketin sevkiyatları yıllık %9,9 düşüşle 1,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirket 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 4,48 milyar SEK net kâr ve ikinci çeyrekte kaydedilen 8 milyar SEK net kâra kıyasla 5,07 milyar SEK (465,49 milyon $) net kâr açıkladı. Üçüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %11,2 düşüş ve yıllık bazda %24,9 artışla 31,51 milyar SEK (2,89 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirket ikinci çeyrekte kaydedilen 10,39 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 6,74 milyar SEK (618,83 milyon $) faaliyet kârı elde etti.

Öte yandan, fosilsiz çeliğe yönelik talep artmaya devam ederken, şirketin 2030 yılında fosilsiz çelik üretme hedefiyle Luleå ve Raahe’de inşa etmeyi planladığı elektrik ark ocaklı tesislere yönelik fizibilite çalışmalarının devam ettiği bildirildi.