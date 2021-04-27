SSAB ilk çeyrekte net kâr kaydetti, ikinci çeyrekte talebin güçlü olmasını bekliyor

Salı, 27 Nisan 2021 14:40:04 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu yılın birinci çeyreğinde, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 178 milyon SEK net kâr ve geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen 346 milyon SEK net kâra kıyasla 1,51 milyar SEK (179,53 milyon $) net kâr açıkladı. Birinci çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %15,7 ve yıllık bazda %4,7 artışla 19,66 milyar SEK (2,3 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket geçen yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 343 milyon SEK faaliyet kârına ve 2020 yılının son çeyreğinde kaydedilen 557 milyon SEK faaliyet kârına kıyasla faaliyet 1,99 milyar SEK faaliyet kârı (236,5 milyon $) açıkladı. SSAB, talebin güçlü olduğunu, fiyatların arttığını ve ortakları LKAB ve Vattenfall ile birlikte fosilsiz çelik üretimine geçiş için stratejik adımlar attıklarını belirtti. Şirketin Başkanı ve CEO’su Martin Lindqvist, geçen yılın sonbahar döneminde başlayan iyileşmenin, bu yılın ilk çeyreğinde güçlendiğini söyledi.

Bu yılın ilk çeyreğinde, SSAB'nin ham çelik üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %1,1 artışla 2,1 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %1 düşüşle 1,94 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, sevkiyatlar ise yıllık bazda %2,8 artışla 1,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SSAB’ye göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde yerel çelik talebi, müşterilerin stoklarını yenilemesinin desteğiyle oldukça güçlü olacak. SSAB ayrıca, küresel yüksek mukavemetli çelik talebinin dünyadaki neredeyse tüm pazarlarda çok güçlü olacağını öngörüyor. Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde sevkiyatların, ilk çeyrekte kaydedilen rekor seviyenin altında kalsa da yüksek seviyelerde yer almasını bekliyor.