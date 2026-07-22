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SSAB'nin mali sonuçları 2026'nın ilk yarısında yüksek fiyatlar ve sevkiyatlar sayesinde arttı

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 14:33:42 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 2,98 milyar SEK'e kıyasla 3,68 milyar SEK (379,01 milyon $) seviyesinde yer aldı. İlk yarıda SSAB'nin satış geliri yıllık %3,2 artışla 52,82 milyar SEK (5,43 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirketin faaliyet kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 3,49 milyar SEK'e kıyasla 4,89 milyar SEK (503,8 milyon $) oldu. Söz konusu artışlar, yüksek fiyatlar ve sevkiyatlar sayesinde gerçekleşti.

Aynı yarıda şirketin ham çelik üretimi yıllık %3,3 artışla 4,05 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %2,6 artışla 3,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca sevkiyatları ise yıllık bazda %3,3 artarak 3,49 milyon mt seviyesine yükseldi.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar SSAB 

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