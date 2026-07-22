SSAB'nin mali sonuçları 2026'nın ilk yarısında yüksek fiyatlar ve sevkiyatlar sayesinde arttı

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 2,98 milyar SEK'e kıyasla 3,68 milyar SEK (379,01 milyon $) seviyesinde yer aldı. İlk yarıda SSAB'nin satış geliri yıllık %3,2 artışla 52,82 milyar SEK (5,43 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirketin faaliyet kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 3,49 milyar SEK'e kıyasla 4,89 milyar SEK (503,8 milyon $) oldu. Söz konusu artışlar, yüksek fiyatlar ve sevkiyatlar sayesinde gerçekleşti.

Aynı yarıda şirketin ham çelik üretimi yıllık %3,3 artışla 4,05 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %2,6 artışla 3,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca sevkiyatları ise yıllık bazda %3,3 artarak 3,49 milyon mt seviyesine yükseldi.