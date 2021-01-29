SSAB Tata Steel'in IJmuiden tesisini almaktan vazgeçti, 2020 yılı için net zarar açıkladı

Cuma, 29 Ocak 2021 12:19:04 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Tata Steel Europe’un Hollanda’da bulunan IJmuiden çelik tesisinin potansiyel devralımına ilişkin görüşmeleri sonlandırdığını ve tesisi satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Şirket, IJmuiden tesisinin satın alınmasının teknik nedenlerden dolayı zor olacağını belirtti. SSAB’nin CEO’su Martin Lindqvist, IJmuiden tesisinin şirketin sürdürülebilirlik stratejilerine istenen şekilde uyum sağlayamayacağını ve devralmanın finansal beklentilerini karşılamayacağını söyledi.

SSAB, çelik sektörünün fosilsiz üretime dönüşümüne liderlik ediyor. Grubun hedefi, dünyada bir ilk olarak 2026 yılında, piyasaya fosil içermeyen çelik tedarik etmek ve 2045 yılına kadar fosilsiz üretim yapan bir şirket olmak. IJmuiden tesisinin alım görüşmeleri, SSAB’nin müşterilerinin geniş bir fosilsiz çelik yelpazesi için güçlü bir tedarikçi arayışına dayanıyordu. Bu aynı zamanda İskandinav ülkeleri ve IJmuiden’deki mevcut operasyonlar arasında sinerji yaratmak ve Avrupa pazarına yaklaşmakla da ilgiliydi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere SSAB, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde Tata Steel Europe’un IJmuiden tesisinin potansiyel devralımına ilişkin görüşmeler yaptığını açıklamıştı.

SSAB ayrıca 2020 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yıl, 2019 yılında kaydedilen 1,28 milyar SEK net kâra kıyasla 490 milyon SEK (58,26 milyon $) net zarar açıkladı. 2020 yılında şirketin satış gelirleri yıllık bazda %14,5 düşüşle 65,39 milyar SEK (7,81 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket, 2019 yılında kaydedilen 2,16 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 325 milyon SEK (38,85 milyon $) faaliyet zararı açıkladı. SSAB sonuçlarının Corona virüsü nedeniyle zayıflayan pazardan etkilendiğini belirtti.

Öte yandan, SSAB’nin ham çelik üretimi 2020 yılında yıllık %1,2 düşüşle 7,53 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %0,7 düşüşle 6,94 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin söz konusu dönemdeki çelik sevkiyatları yıllık %1,5 düşüşle 6,46 milyon mt oldu.

SSAB, çelik talebinin, müşterilerin stok alımı yapmasıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde iyi seviyede olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte, Corona virüsünün talebi nasıl etkileyeceği konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Küresel pazarda yüksek mukavemetli çelik talebinin ilk çeyrekte iyi seviyede olacağı tahmin ediliyor. SSAB Americas biriminin çelik sevkiyatlarının 2021 yılının ilk çeyreğinde iyi seviyelerde yer alması bekleniyor.