ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %4,1 arttı - 42. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre 17 Ekim 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %4,1 artışla 1,69 milyon mt oldu. Üretim, geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre ise %8,6 arttı.

Söz konusu haftada çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,9 olarak kaydedildi. 10 Ekim'de sona eren önceki haftada üretim 1,63 milyon mt, kapasite kullanım oranı %77,8; geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise üretim 1,56 milyon mt, kapasite kullanım oranı %75,1 seviyesindeydi.

2026'nın başından 17 Ekim'e kadar ABD'nin ham çelik üretimi, yıllık %5,3 artışla 68,61 milyon mt'a ulaştı. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %79,1 olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde üretim 65,14 milyon mt ve kapasite kullanım oranı %77 olarak kaydedilmişti.