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ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %4,1 arttı - 42. Hafta, 2026

Salı, 20 Ekim 2026 10:15:43 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre 17 Ekim 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %4,1 artışla 1,69 milyon mt oldu. Üretim, geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre ise %8,6 arttı.

Söz konusu haftada çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,9 olarak kaydedildi. 10 Ekim'de sona eren önceki haftada üretim 1,63 milyon mt, kapasite kullanım oranı %77,8; geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise üretim 1,56 milyon mt, kapasite kullanım oranı %75,1 seviyesindeydi.

2026'nın başından 17 Ekim'e kadar ABD'nin ham çelik üretimi, yıllık %5,3 artışla 68,61 milyon mt'a ulaştı. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %79,1 olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde üretim 65,14 milyon mt ve kapasite kullanım oranı %77 olarak kaydedilmişti.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
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Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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