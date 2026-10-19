Çin'in ham çelik üretimi 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde %2,9 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %3, %2,9 ve %2 düşüşle 628,44 milyon mt, 724,77 milyon mt ve 1,0671 milyar mt seviyelerinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında ham çelik üretiminde kaydedilen düşüş, ilk sekiz aydaki düşüşe kıyasla 0,2 yüzde puan yavaşlarken, Eylül ayında alt sektörlerden gelen zayıf çelik talebi piyasayı olumsuz etkiledi.

Eylül ayında Çin'in ham çelik üretimi yıllık bazda %0,1 artarken, aylık bazda %1,4 düşüşle 73,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık bazda %1,4 ve aylık bazda %3,4 düşüşle 65,34 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi ise yıllık bazda %3,8 düşüş ve aylık bazda %3 artışla 118,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.