 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin'in...

Çin'in ham çelik üretimi 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde %2,9 düştü

Pazartesi, 19 Ekim 2026 12:16:10 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %3, %2,9 ve %2 düşüşle 628,44 milyon mt, 724,77 milyon mt ve 1,0671 milyar mt seviyelerinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında ham çelik üretiminde kaydedilen düşüş, ilk sekiz aydaki düşüşe kıyasla 0,2 yüzde puan yavaşlarken, Eylül ayında alt sektörlerden gelen zayıf çelik talebi piyasayı olumsuz etkiledi.

Eylül ayında Çin'in ham çelik üretimi yıllık bazda %0,1 artarken, aylık bazda %1,4 düşüşle 73,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık bazda %1,4 ve aylık bazda %3,4 düşüşle 65,34 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi ise yıllık bazda %3,8 düşüş ve aylık bazda %3 artışla 118,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Ham Çelik Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2016'nın Ekim ayı başında %3,1, stokları %8,4 arttı

16 Eki | Çelik Haberler

Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026'nın Eylül sonunda %2,1 düştü, stoklar azaldı

13 Eki | Çelik Haberler

Çin'de CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 Haziran sonunda %3,6 geriledi, stoklar da düştü

09 Tem | Çelik Haberler

Çin'de CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 Haziran ortasında %0,8 arttı, stoklar da yükseldi

26 Haz | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılının Haziran ayı başında %3,8 arttı, stoklar da yükseldi

16 Haz | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026’nın Mayıs ayı sonunda %4,3 düştü, stoklar da geriledi

05 Haz | Çelik Haberler

Çin’de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mayıs ortasında %0,7 düştü, stoklar arttı

26 May | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayında %3,5 geriledi, Ocak-Nisan döneminde de düşüş devam etti

18 May | Çelik Haberler

Çin’de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mayıs ayı başında %3,6 arttı, stoklar yükseldi

15 May | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayının sonunda %3,6 düştü, stoklar geriledi

11 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis