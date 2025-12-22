Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %1,2 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %1,2 ve yıllık %1,6 düşüş göstererek 6,77 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Ekim ayına kıyasla %0,3 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %3,5 düşüşle 4,84 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,9 düşüşle 74,10 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,9 düşerek 53,64 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Kasım 2025 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|379.800
|8
|10,6
|Çubuk
|582.600
|-6,7
|-3,8
|Filmaşin
|110.600
|-5,5
|11,7
|Kalın levha
|682.700
|3,3
|18,1
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.815.600
|-3,4
|-3,6
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.134.800
|1,5
|-1,5
|Galvanizli sac
|621.900
|-5,4
|-5,7
|Kaynaklı boru
|216.900
|-15,4
|-3,2