Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %1,2 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %1,2 ve yıllık %1,6 düşüş göstererek 6,77 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ekim ayına kıyasla %0,3 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %3,5 düşüşle 4,84 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,9 düşüşle 74,10 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,9 düşerek 53,64 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: