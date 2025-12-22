 |  Giriş 
Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %1,2 düştü

Pazartesi, 22 Aralık 2025 10:37:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %1,2 ve yıllık %1,6 düşüş göstererek 6,77 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ekim ayına kıyasla %0,3 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %3,5 düşüşle 4,84 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,9 düşüşle 74,10 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,9 düşerek 53,64 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      Kasım 2025 (mt) Aylık değişim (%) Yıllık değişim (%)
Sıcak haddelenmiş profil       379.800 8 10,6
Çubuk      582.600 -6,7 -3,8
Filmaşin      110.600 -5,5 11,7
Kalın levha      682.700 3,3 18,1
Sıcak haddelenmiş geniş şerit       2.815.600 -3,4 -3,6
Soğuk haddelenmiş geniş şerit      1.134.800 1,5 -1,5
Galvanizli sac      621.900 -5,4 -5,7
Kaynaklı boru      216.900 -15,4 -3,2

