ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 düştü - 41. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre 10 Ekim 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 düşüşle 1,63 milyon mt oldu. Üretim, geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre ise %4,1 arttı.

Söz konusu haftada çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,8 olarak kaydedildi. 3 Ekim'de sona eren önceki haftada üretim 1,63 milyon mt, kapasite kullanım oranı %78,3; geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise üretim 1,56 milyon mt, kapasite kullanım oranı %75,1 seviyesindeydi.

Yılbaşından 10 Ekim'e kadar ABD'nin ham çelik üretimi, yıllık %5,3 artışla 66,92 milyon mt'a ulaştı. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %79 olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde üretim 63,58 milyon mt ve kapasite kullanım oranı %77 olarak kaydedilmişti.