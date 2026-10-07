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Hindistan'ın ham çelik üretimi Eylül ayında %3,4 arttı, ülke mali yılın ilk yarısında net mamul çelik ithalatçısı oldu

Çarşamba, 07 Ekim 2026 09:58:58 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından 7 Ekim Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretiminin Eylül 2026'da yıllık %3,4 artışla 14,1 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Söz konusu ayda mamul çelik üretiminin yıllık %1,9 artışla 13,4 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin edilirken, mamul çelik tüketimi %8 artışla 14,4 milyon mt seviyesine yükseldi.

Eylül ayında mamul çelik ithalatı yıllık %0,4 artışla 654.400 mt seviyesinde yer alırken, mamul çelik ihracatı %3,8 düşüşle 561.800 mt seviyesine geriledi.

Hindistan, 2026-27 mali yılının ilk yarısında (Nisan-Eylül) net çelik ithalatçısı olmaya devam etti. Söz konusu dönemde ülkenin çelik ithalatı yıllık %23,8 artışla 4,148 milyon mt seviyesine yükselirken, ihracatı %26,2 artışla 3,547 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Üretim 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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