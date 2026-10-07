Hindistan'ın ham çelik üretimi Eylül ayında %3,4 arttı, ülke mali yılın ilk yarısında net mamul çelik ithalatçısı oldu

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından 7 Ekim Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretiminin Eylül 2026'da yıllık %3,4 artışla 14,1 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Söz konusu ayda mamul çelik üretiminin yıllık %1,9 artışla 13,4 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin edilirken, mamul çelik tüketimi %8 artışla 14,4 milyon mt seviyesine yükseldi.
Eylül ayında mamul çelik ithalatı yıllık %0,4 artışla 654.400 mt seviyesinde yer alırken, mamul çelik ihracatı %3,8 düşüşle 561.800 mt seviyesine geriledi.
Hindistan, 2026-27 mali yılının ilk yarısında (Nisan-Eylül) net çelik ithalatçısı olmaya devam etti. Söz konusu dönemde ülkenin çelik ithalatı yıllık %23,8 artışla 4,148 milyon mt seviyesine yükselirken, ihracatı %26,2 artışla 3,547 milyon mt seviyesinde kaydedildi.