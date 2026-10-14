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Hoa Phat'ın çelik satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %39 arttı

Çarşamba, 14 Ekim 2026 14:24:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin ham çelik üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %3 artışla 3,7 milyon mt'a yükselirken, inşaat demiri, yüksek kaliteli filmaşin, sıcak rulo sac ve çelik kütük satışları çeyreklik bazda %8 ve yıllık %54 artışla toplam 3,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Hoa Phat'ın sıcak rulo sac satışları 2 milyon mt'u aşarak çeyreklik bazda %8 ve yıllık %64 artış kaydetti. Şirketin üçüncü çeyrekteki sıcak rulo sac satışlarının %24,6'sını ihracat oluştururken, ürünler 26 ülke ve bölgeye ihraç edildi.

Öte yandan inşaat demiri ve yüksek kaliteli filmaşin satışları çeyreklik bazda %2 ve yıllık %26 artışla üçüncü çeyrekte 1,3 milyon mt'u aştı. Çelik kütük satışları ise bir önceki çeyreğe kıyasla %42 artışla 383.000 mt'a yükseldi.

Nihai mamullere bakıldığında Hoa Phat'ın üçüncü çeyrekteki çelik boru satışları 228.000 mt, kaplamalı sac satışları 118.000 mt ve öngerilmeli çelik satışları yaklaşık 64.500 mt seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde Hoa Phat'ın ham çelik üretimi yıllık %35 artışla 10,7 milyon mt'a yükselirken, inşaat demiri, yüksek kaliteli filmaşin, sıcak rulo sac ve çelik kütük satışları %39 artarak 10,3 milyon mt'a ulaştı.

İlk dokuz ayda şirketin sıcak rulo sac satışları yıllık %59 artışla 5,47 milyon mt'a yükselerek dört ana çelik ürün grubundaki toplam satışların yarısından fazlasını oluşturdu. Aynı dönemde inşaat demiri ve yüksek kaliteli filmaşin satışları yıllık %15 artışla 4 milyon mt'u aşarken, çelik kütük satışları %69 artışla 811.000 mt'a ulaştı.

Ocak-Eylül döneminde şirketin çelik boru satışları yıllık %9 artışla 681.000 mt'a yükselirken, kaplamalı sac satışları %4 düşüşle 307.000 mt'un üzerinde gerçekleşti. Öngerilmeli çelik satışları ise %66 artarak 192.000 mt'u aştı.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Kütük Ham Çelik Boru Kaplamalı İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler Yarı Mamul Hammaddeler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hoa Phat Group 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Galvanizli Trapez Sac

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 30 - 2.000 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör

Boyalı Dilme Sac

Kalınlık 0,25 - 0,7 mm
Genişlik 1.000 - 1.250 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör

ERW Boyuna Kaynaklı Siyah Boru

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 2 - 12,5 mm
  S195T / P235JRH
Tedarikçi ARKON ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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