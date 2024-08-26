Mechel’in ham çelik ve pik demir üretimi ilk yarıda düştü

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, bu yılın ikinci çeyreği ve ilk altı ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte Mechel, birinci çeyreğe kıyasla %16,8 artışla 886.000 mt ham çelik üretirken şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %12,8 artarak 791.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %2,4 düşüşle 2,50 milyon mt oldu. Öte yandan Ocak-Haziran döneminde Mechel 2023 yılının aynı dönemine göre %8 düşüşle 1,64 milyon mt ham çelik üretirken şirketin pik demir üretimi ise aynı dönemde %7,6 düşerek 1,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %11,9 artışla 5,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları Neryungrinsky açık madeninde artan üretim sayesinde çeyreklik bazda %14,8 artışla 1,06 milyon mt seviyesinde yer alırken üçüncü taraflara yapılan satışlar %20,4 artışla 791.000 mt oldu. Yılın ilk yarısında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %59,7 artışla 1,99 milyon mt seviyesinde yer alırken üçüncü taraflara yapılan satışlar %130 artarak 1,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İkinci çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %96,7 artışla 364.000 mt oldu. İlk yarıda şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda %16 düşerek 549.000 mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kok satışları ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla %12,8 artışla 509.000 mt seviyesinde yer alırken ilk altı ayda Mechel’in kok satışları yıllık %13,8 düşüşle 961.000 mt oldu. Öte yandan şirketin ferrosilikon satışları 19.000 mt seviyesinde kaydedildi.

İlk yarıda şirketin toplam uzun mamul satışı %0,4’lük bir düşüş kaydederek 1,21 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %35,6 düşüşle 132.000 mt oldu.