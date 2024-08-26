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Mechel’in ham çelik ve pik demir üretimi ilk yarıda düştü

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 11:35:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, bu yılın ikinci çeyreği ve ilk altı ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte Mechel, birinci çeyreğe kıyasla %16,8 artışla 886.000 mt ham çelik üretirken şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %12,8 artarak 791.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %2,4 düşüşle 2,50 milyon mt oldu. Öte yandan Ocak-Haziran döneminde Mechel 2023 yılının aynı dönemine göre %8 düşüşle 1,64 milyon mt ham çelik üretirken şirketin pik demir üretimi ise aynı dönemde %7,6 düşerek 1,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %11,9 artışla 5,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları Neryungrinsky açık madeninde artan üretim sayesinde çeyreklik bazda %14,8 artışla 1,06 milyon mt seviyesinde yer alırken üçüncü taraflara yapılan satışlar %20,4 artışla 791.000 mt oldu. Yılın ilk yarısında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %59,7 artışla 1,99 milyon mt seviyesinde yer alırken üçüncü taraflara yapılan satışlar %130 artarak 1,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İkinci çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %96,7 artışla 364.000 mt oldu. İlk yarıda şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda %16 düşerek 549.000 mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kok satışları ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla %12,8 artışla 509.000 mt seviyesinde yer alırken ilk altı ayda Mechel’in kok satışları yıllık %13,8 düşüşle 961.000 mt oldu. Öte yandan şirketin ferrosilikon satışları 19.000 mt seviyesinde kaydedildi.

İlk yarıda şirketin toplam uzun mamul satışı %0,4’lük bir düşüş kaydederek 1,21 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %35,6 düşüşle 132.000 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Yassı Ürünler Uzun Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Üretim Mechel 

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