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Santa Fé Mineração artan demir cevheri fiyatları sayesinde üretime başlayabilir

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 10:25:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Valor’un yaptığı habere göre, artan demir cevheri fiyatları, Brezilya merkezli madenci Santa Fé Mineração’nun 2024 yılının ilk çeyreğine kadar demir cevheri üretimine başlamasına katkı sağlayabilir.

Şirketin ayrıca, ürünün nakliyesini kolaylaştıracak iki ayrı lojistik şirketinden de faydalanabileceği bildirildi. Bu şirketlerden biri Bamin’in sahip olduğu Fiol demir yolları olarak basında yer aldı. Santa Fé, demir cevherini 27$/mt maliyetle üretebilir.

Şirket, 100 milyon $ yatırım yaparak Brumado ve Lagoa şehirleri arasında, yıllık 3 milyon mt demir cevheri üretebilecek bir tesis inşa etmeyi planlıyor.


Etiketler: hammaddeler  madencilik  Güney Amerika  demir cevheri  Brezilya  |  benzer haberler »


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