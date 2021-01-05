Samarco’nun yeniden üretime başlamasının ardından Vale’in yüksek kar payı ödemesi bekleniyor

Salı, 05 Ocak 2021 17:34:56 (GMT+3) | Sao Paulo

BTG Pactual’daki piyasa analistleri, Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin bu yıl yüksek oranda kar payı ödemesini bekliyor.

Analistlerin Vale ve BHP Billiton'a ait Brezilyalı pelet üreticisi Samarco'nun kısa süre önce yeniden faaliyete geçmesinin ardından, Vale'nin hissedarları 2021'de daha iyi ödüllendireceğine dair güveni söz konusu.

Samarco, Brezilya'nın Mariana kentinde 19 kişinin ölümüne yol açan ölümcül bir demir cevheri atık barajı patlamasının ardından 2015 yılının Kasım ayında faaliyetlerini durdurmuştu. Samarco, geçtiğimiz yıl Aralık ayının ortalarında faaliyetlerine yeniden başladı.

BTG Pactual, Vale’nin hissedarlarına kar payı olarak 10 milyar $ kadar ödeyebileceğini tahmin ediyor. Analistler Samarco’nun faaliyetlerinin durmasının yalnızca 2020 yılında Vale'ye yaklaşık 600 milyon $’a mal olduğunu söyledi.

BTG Pactual analistleri, Samarco’nun faaliyetlerinin yeniden başlamasının Vale’nin nakit akışı açısından avantaj olduğunu söyledi.