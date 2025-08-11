Salzgitter’in net zararı ekonomik zorluklar sebebiyle 2025’in ilk yarısında arttı

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın ilk yarısına ilişkin yayımladığı mali sonuçlarında jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşlarının yanı sıra ekonomik ivmede yaşanan yavaşlamanın söz konusu dönemi şekillendirdiğini ifade etti. Ayrıca son derece zorlu siyasi ve ekonomik koşulların, çelik üretim ve çelik işleme birimlerinin sonuçlarını etkilediğine dikkat çekti.

Salzgitter, gelecekteki konumunu güvence altına almak amacıyla “Performance 2026” adlı kâr artırma programının kapsamını, birimlerinin performansını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmek için tasarlanan yeni “P28” programı ile genişlettiğini belirtti. Bununla birlikte bir önceki programda alınan önlemler de dahil olmak üzere 2028 yılına kadar tedarik, lojistik ve satış alanlarında yapılacak verimlilik ve süreç iyileştirmelerinden toplam 500 milyon € elde etmeyi beklediğini vurguladı. Performance 2026 programı kapsamında devam eden önlemlerin yanı sıra P28 programındaki ek önlemlerin de etkisini göstermeye başladığını bildirdi.

İlk yarıda şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 18,6 milyon €’ya kıyasla 88,9 milyon €’ya çıkarken, satış geliri ise yıllık %11 azalarak 4,66 milyar € seviyesine geriledi. Bununla birlikte Salzgitter’in AVFÖK’ü, 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen 233,6 milyon €’ya kıyasla 116,8 milyon € seviyesinde yer aldı.

Öte yandan aynı dönemde Salzgitter’in ham çelik üretimi yıllık %12,1 düşerek 2,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket ayrıca 2025 yılında satış gelirinin yaklaşık 9-9,5 milyar € ve AVFÖK’ünün de 300-400 milyon € seviyelerinde yer almasını bekliyor.