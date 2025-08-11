 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Salzgitter’in...

Salzgitter’in net zararı ekonomik zorluklar sebebiyle 2025’in ilk yarısında arttı

Pazartesi, 11 Ağustos 2025 14:15:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın ilk yarısına ilişkin yayımladığı mali sonuçlarında jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşlarının yanı sıra ekonomik ivmede yaşanan yavaşlamanın söz konusu dönemi şekillendirdiğini ifade etti. Ayrıca son derece zorlu siyasi ve ekonomik koşulların, çelik üretim ve çelik işleme birimlerinin sonuçlarını etkilediğine dikkat çekti.

Salzgitter, gelecekteki konumunu güvence altına almak amacıyla “Performance 2026” adlı kâr artırma programının kapsamını, birimlerinin performansını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmek için tasarlanan yeni “P28” programı ile genişlettiğini belirtti. Bununla birlikte bir önceki programda alınan önlemler de dahil olmak üzere 2028 yılına kadar tedarik, lojistik ve satış alanlarında yapılacak verimlilik ve süreç iyileştirmelerinden toplam 500 milyon € elde etmeyi beklediğini vurguladı. Performance 2026 programı kapsamında devam eden önlemlerin yanı sıra P28 programındaki ek önlemlerin de etkisini göstermeye başladığını bildirdi.

İlk yarıda şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 18,6 milyon €’ya kıyasla 88,9 milyon €’ya çıkarken, satış geliri ise yıllık %11 azalarak 4,66 milyar € seviyesine geriledi. Bununla birlikte Salzgitter’in AVFÖK’ü, 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen 233,6 milyon €’ya kıyasla 116,8 milyon € seviyesinde yer aldı.

Öte yandan aynı dönemde Salzgitter’in ham çelik üretimi yıllık %12,1 düşerek 2,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket ayrıca 2025 yılında satış gelirinin yaklaşık 9-9,5 milyar € ve AVFÖK’ünün de 300-400 milyon € seviyelerinde yer almasını bekliyor.


Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Salzgitter 

Benzer Haber ve Analizler

Kardemir 2025’in ilk yarısında zarar kaydetmeye devam etti

11 Ağu | Çelik Haberler

Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi 2025’in ilk yarısında azaldı

08 Ağu | Çelik Haberler

JSW Steel’in ham çelik üretimi 2025 yılının Temmuz ayında %19 arttı

08 Ağu | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı ve satış geliri 2025’in ilk yarısında düştü

07 Ağu | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Temmuz ayının sonunda %7,4 azaldı, stoklar da geriledi

06 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı - 32. hafta, 2025

05 Ağu | Çelik Haberler

JFE Steel’in net kârı ve geliri 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde düştü

04 Ağu | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %5,2 yükseldi

04 Ağu | Çelik Haberler

POSCO’nun net kârı ve geliri 2025’in ikinci çeyreğinde geriledi

01 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı - 31. hafta, 2025

30 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis