ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 artış kaydetti - 54. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 3 Ocak 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,5 ve yıllık %1,4 artışla 1,54 milyon mt oldu.

3 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,4 olurken, bu oran önceki hafta %75,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 3 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,4 artışla ve %74,4 kapasite kullanım oranıyla 1,54 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,6 kapasite kullanım oranıyla 1,52 milyon mt olarak kaydedilmişti.