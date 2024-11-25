CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım ortasında %0,8 düşerken, stoklar arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayı ortasında (11-20 Kasım), Kasım ayı başına (1-10 Kasım) kıyasla %0,8 düşüşle 2,08 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayı başında, Ekim ayı sonuna kıyasla %0,1 artışla 2,10 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Kasım tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Kasım tarihine kıyasla %13,8 artışla 15,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.