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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %0,5 artarken, stoklar aşağı yönlü

Perşembe, 05 Aralık 2024 09:24:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayı sonunda (21-30 Kasım), Kasım ayı ortasına (11-20 Kasım) kıyasla %0,5 artışla 2,09 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayı ortasında, Kasım ayı başına kıyasla %0,8 düşüşle 2,08 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

30 Kasım tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Kasım tarihine kıyasla %15,4 düşüşle 13,15 milyon mt’a geriledi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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