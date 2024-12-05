CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %0,5 artarken, stoklar aşağı yönlü

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayı sonunda (21-30 Kasım), Kasım ayı ortasına (11-20 Kasım) kıyasla %0,5 artışla 2,09 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayı ortasında, Kasım ayı başına kıyasla %0,8 düşüşle 2,08 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

30 Kasım tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Kasım tarihine kıyasla %15,4 düşüşle 13,15 milyon mt’a geriledi.