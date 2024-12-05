Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Kasım döneminde arttı

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, bu yılın Kasım ayına ve Ocak-Kasım dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %1,2, yıllık %5,6 ve yıllık %2,1 düşerek 259.600 mt, 227.300 mt ve 191.400 mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan yılın ilk 11 ayında ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %15 artışla 2,82 milyon mt seviyesine yükselirken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %18,2 ve yıllık %18,7 artarak 2,65 milyon mt ve 2,19 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.