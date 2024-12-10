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Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Kasım döneminde %19,8 yükseldi

Salı, 10 Aralık 2024 14:10:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %13,1 ve yıllık %0,3 düşüşle 542.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %10,4 ve yıllık %0,9 düşüşle 540.800 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %7,9 artarak ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %4,4 düşerek 477.200 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk 11 ayında Ukrayna yıllık %19,8 artışla 6,52 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %23,1 artışla 7,03 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %18 artışla 5,74 milyon mt seviyelerine çıktı.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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