Rio Tinto’nun net kârı 2020’de arttı, demir cevheri rezervlerini güncelledi

Çarşamba, 17 Şubat 2021 15:05:04 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, 2020 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket söz konusu yılda yıllık %22 artışla 9,77 milyar $ net kâr elde etti. 2020 yılında şirketin konsolide satış gelirleri 2019’a göre %3,2 artarak 44,6 milyar $ seviyesine yükseldi. Söz konusu yılda şirketin AVFÖK’ü yıllık %13 artışla 23,90 milyar $ oldu.

Rio Tinto, Juukan mağaralarındaki hasarın ardından rezervlerinden 54 milyon mt demir cevherini çıkarttı. Şirketin Pilbara madenlerindeki demir cevheri rezervleri 2020 yılının sonunda 3,05 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kâr payı bir önceki yıl demir cevheri fiyatlarında kaydedilen keskin artışlar nedeniyle hisse başına 5,57$ olarak rekor seviyede yer aldı.

Şirket, 2020 yılında 6,19 milyar $ seviyesinde kaydedilen sermaye harcamasının 2021 ve 2022 yıllarında yaklaşık 7,5 milyar $ olmasını bekliyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, 2021 yılı demir cevheri sevkiyat tahminini, 324-334 milyon mt aralığında olan bir önceki tahminine göre hafifçe artırarak 325-340 milyon mt’a yükseltti. Öte yandan şirket 2050 yılına kadar karbon salımını sıfıra indirmeyi hedefliyor.