Rio Tinto'nun net kârı Pilbara'daki güçlü demir cevheri performansıyla ilk yarıda %47 arttı

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto'nun 2026 yılının ilk yarısında konsolide satış geliri yıllık %15 artışla 31,03 milyar $ seviyesine çıkarken, şirketin esas AVFÖK değeri güçlü emtia fiyatları, artan satış tonajları ve verimlilik çalışmalarının desteğiyle %28 artarak 14,83 milyar $ ve net kârı %47 yükselerek 6,66 milyar $ oldu.

Şirket söz konusu dönemde Pilbara bölgesindeki madencilik faaliyetlerde yıllık %6 artışla 162,3 milyon mt demir cevheri üreterek 2018 yılında kaydedilen rekorun ardından en yüksek ilk yarı üretim seviyesine ulaşırken, verimlilik artışlarının tropik siklonların etkisini dengelemesiyle sevkiyatları %5 artarak 157,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Rio Tinto'nun demir cevheri segmentindeki geliri artan tonajların ve Pilbara demir cevheri için fiyatın %2 yükselerek 92,6$/dmt (kuru metrik ton) FOB seviyesine çıkmasının desteğiyle %4 artışla 14,03 milyar $ olurken, segmentin esas AVFÖK değerinin Kanada Demir Cevheri Şirketi'nin (IOC) daha düşük katkısı ve artan değerleme harcamaları nedeniyle %1 düşüşle 6,77 milyar $ seviyesine geriledi. Pilbara'daki birim nakit maliyetleri ise Avustralya dolarındaki güçlenme, enflasyon ve yüksek dizel fiyatları nedeniyle 0,70$/mt artarak 25,00$/mt oldu.

Bu arada IOC'nin pelet ve konsantre satışları %19 düşüşle 6,5 milyon mt seviyesine gerilerken, Rio Tinto Simandou projesinden Çin'e 2,2 milyon mt sevkiyat gerçekleştirmesinin ardından ortalama %65,8 tenörlü yaklaşık 400.000 mt satış kaydetti. SimFer madeninin inşaatı yaklaşık %77, liman inşaatı ise %85 oranında tamamlandı.

Rio Tinto, Pilbara'dan 323-338 milyon mt, IOC'den 15-18 milyon mt ve Simandou'dan 5-10 milyon mt olmak üzere 2026 yılı toplam demir cevheri satış tahminini 343-366 milyon mt seviyesinde korudu.