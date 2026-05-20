Rio Tinto’nun Pilbara’dan demir cevheri sevkiyatları 8 milyar mt’a ulaştı

Çarşamba, 20 Mayıs 2026 14:10:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madenci Rio Tinto, Batı Avustralya’daki Pilbara operasyonlarından yaptığı demir cevheri sevkiyatlarının 19 Mayıs tarihinde Juno Horizon gemisiyle Cape Lambert limanından yola çıkan kargoyla birlikte faaliyetlerin başladığı 60 yıl öncesinden bu yana toplam 8 milyar mt seviyesine ulaştığını duyurdu.

Söz konusu sevkiyatın, Rio Tinto’nun en uzun süreli stratejik müşterilerinden biri olan Nippon Steel’e sevk edildiğine dikkat çekildi. Şirket tarafından Pilbara’dan Japonya’ya gerçekleştirilen ilk demir cevheri sevkiyatının 1996 yılının Ağustos ayında yapıldığı ifade edildi.

Rhodes Ridge projesi büyümeyi destekleyecek

Rio Tinto önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük geliştirilmemiş yüksek tenörlü demir cevheri rezervlerinden biri olarak görülen Rhodes Ridge projesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini aktardı. Ayrıca ilerleyen dönemlerde üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 100 milyon mt seviyesine çıkma ihtimali olan projede %50 hissesi olduğunu dile getirdi.

Projenin geliştirilmesinin şirketin orta vadeli Pilbara demir cevheri üretim hedefi olan yıllık 345-360 milyon mt seviyesine ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.


