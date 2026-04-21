Rio Tinto hava koşullarının olumsuz etkisine rağmen 2026 yılının ilk çeyreğinde demir cevheri üretimini artırdı

Rio Tinto 2026 yılının ilk çeyreğinde demir cevheri üretimini Pilbara operasyonlarındaki güçlü performansın etkisiyle artırırken, sevkiyatlar siklon kaynaklı aksaklıklar nedeniyle sınırlı büyüme gösterdi. Satışlar yine de artış gösterirken, Simandou’dan Çin’e gerçekleştirilen ilk sevkiyat önemli bir dönüm noktası oldu.

Pilbara’da güçlü üretim performansı

İlk çeyrekte Rio Tinto’nun küresel demir cevheri üretimi yıllık %12 artışla 82,8 milyon mt seviyesine ulaşırken, Pilbara üretimi yıllık %13 artışla 78,8 milyon mt oldu. Bu seviye bölge için 2018 yılından bu yana kaydedilen en yüksek ikinci ilk çeyrek üretimi olarak öne çıktı.

Söz konusu artış operasyonel verimlilikteki iyileşme, maden üretkenliğine yönelik devam eden yatırımlar ve önceki yıla kıyasla daha sınırlı hava koşulu kaynaklı kesintilerden kaynaklandı.

Sevkiyatlar siklonlardan etkilendi

Güçlü üretime rağmen satışlardaki artış sınırlı kaldı. Küresel demir cevheri satışları yıllık %2 artışla 75,7 milyon mt seviyesine yükselirken, Pilbara sevkiyatları da yine %2 artışla 72,4 milyon mt oldu.

Zorlu hava koşulları tonajları önemli ölçüde etkiledi. Mitchell ve Narelle tropikal siklonları Pilbara’daki lojistik faaliyetleri aksatarak çeyrek boyunca yaklaşık 8 milyon mt’luk sevkiyat kaybına yol açtı. Şirket bu kaybın en azından yarısının önümüzdeki dönemlerde telafi edilmesini bekliyor.

Satışlar spot ve endekse bağlı kontratlar dahil olmak üzere farklı fiyatlama mekanizmaları üzerinden gerçekleştirilirken, %25’lik kısmı FOB bazında yapıldı ve ürün karması genel olarak yatay seyretti.

Diğer demir cevheri varlıklarında karmaşık görünüm

Iron Ore Company of Canada’da üretim yıllık %13 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesine gerilerken, satışlar %3 düşüşle 3,3 milyon mt oldu. Bu düşüşte olumsuz hava koşulları ve operasyonel zorluklar etkili oldu.

Öte yandan Gine’deki Simandou projesinde ilerleme kaydedildi. İlk çeyrekte 600.000 mt üretim gerçekleştirilirken, Çin’e ilk sevkiyatlar yapıldı. Simandou’dan ilk ticari satışlar Nisan ayında gerçekleşerek projenin kapasite artış sürecinde önemli bir adım oluşturdu.