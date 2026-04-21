Rio Tinto hava koşullarının olumsuz etkisine rağmen 2026 yılının ilk çeyreğinde demir cevheri üretimini artırdı

Salı, 21 Nisan 2026 12:08:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Rio Tinto 2026 yılının ilk çeyreğinde demir cevheri üretimini Pilbara operasyonlarındaki güçlü performansın etkisiyle artırırken, sevkiyatlar siklon kaynaklı aksaklıklar nedeniyle sınırlı büyüme gösterdi. Satışlar yine de artış gösterirken, Simandou’dan Çin’e gerçekleştirilen ilk sevkiyat önemli bir dönüm noktası oldu.

Pilbara’da güçlü üretim performansı

İlk çeyrekte Rio Tinto’nun küresel demir cevheri üretimi yıllık %12 artışla 82,8 milyon mt seviyesine ulaşırken, Pilbara üretimi yıllık %13 artışla 78,8 milyon mt oldu. Bu seviye bölge için 2018 yılından bu yana kaydedilen en yüksek ikinci ilk çeyrek üretimi olarak öne çıktı.

Söz konusu artış operasyonel verimlilikteki iyileşme, maden üretkenliğine yönelik devam eden yatırımlar ve önceki yıla kıyasla daha sınırlı hava koşulu kaynaklı kesintilerden kaynaklandı.

Sevkiyatlar siklonlardan etkilendi

Güçlü üretime rağmen satışlardaki artış sınırlı kaldı. Küresel demir cevheri satışları yıllık %2 artışla 75,7 milyon mt seviyesine yükselirken, Pilbara sevkiyatları da yine %2 artışla 72,4 milyon mt oldu.

Zorlu hava koşulları tonajları önemli ölçüde etkiledi. Mitchell ve Narelle tropikal siklonları Pilbara’daki lojistik faaliyetleri aksatarak çeyrek boyunca yaklaşık 8 milyon mt’luk sevkiyat kaybına yol açtı. Şirket bu kaybın en azından yarısının önümüzdeki dönemlerde telafi edilmesini bekliyor.

Satışlar spot ve endekse bağlı kontratlar dahil olmak üzere farklı fiyatlama mekanizmaları üzerinden gerçekleştirilirken, %25’lik kısmı FOB bazında yapıldı ve ürün karması genel olarak yatay seyretti.

Diğer demir cevheri varlıklarında karmaşık görünüm

Iron Ore Company of Canada’da üretim yıllık %13 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesine gerilerken, satışlar %3 düşüşle 3,3 milyon mt oldu. Bu düşüşte olumsuz hava koşulları ve operasyonel zorluklar etkili oldu.

Öte yandan Gine’deki Simandou projesinde ilerleme kaydedildi. İlk çeyrekte 600.000 mt üretim gerçekleştirilirken, Çin’e ilk sevkiyatlar yapıldı. Simandou’dan ilk ticari satışlar Nisan ayında gerçekleşerek projenin kapasite artış sürecinde önemli bir adım oluşturdu.


Benzer Haber ve Analizler

Rio Tinto’nun 2025 yılı mali sonuçları demir cevheri segmenti sayesinde güçlü

19 Şub | Çelik Haberler

Rio Tinto 2025’in dördüncü çeyreğinde Pilbara’da rekor demir cevheri üretimi gerçekleştirdi

21 Oca | Çelik Haberler

Rio Tinto Pilbara’da BHP ile demir cevheri iş birliğini duyurdu

15 Oca | Çelik Haberler

Rhodes Ridge demir cevheri projesi için fizibilite çalışması başlatıldı

16 Ara | Çelik Haberler

BHP demir cevheri operasyonlarını karbonsuzlaştırmak için elektrikli nakliye kamyonlarının testine başlıyor

08 Ara | Çelik Haberler

Rio Tinto 2026 yılı üretim hedeflerini açıkladı

04 Ara | Çelik Haberler

Robe River JV, West Angelas madeninde yeni demir cevheri yatakları geliştirecek

07 Eki | Çelik Haberler

Rio Tinto, Hope Downs 2 demir cevheri projesi için onay aldı ve büyük ölçekli yatırım açıkladı

24 Haz | Çelik Haberler

Rio Tinto’nun demir cevheri sevkiyatları yılın ilk çeyreğinde %9,3 geriledi

16 Nis | Çelik Haberler

Mitsui, Rhodes Ridge demir cevheri projesi için AMB ile nihai anlaşma imzaladı

14 Mar | Çelik Haberler





