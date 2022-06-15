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Rio Tinto, Gudai-Darri madeninden ilk demir cevheri teslimatını gerçekleştirdi

Çarşamba, 15 Haziran 2022 15:10:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto kısa süre önce devreye alınan Gudai-Darri madeninden ilk demir cevheri teslimatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Gudai-Darri’nin işleme tesisinden çıkan cevher, şirketin demir yolu ve liman altyapısına bağlanan 166 kilometrelik yeni demir yolu hattı kullanılarak sevk edildi. Üretimi bu yıl artmaya devam edecek olan madenin 2023 yılında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Madenin sermaye maliyetinin 3,1 milyar $ olduğu tahmin ediliyor.

40 yılı aşkın bir ömre sahip olan ve yıllık 43 milyon mt kapasitesi bulunan maden, gelecekte Pilbara Blend™ ürününün üretimine zemin hazırlayacak.

Madenin devreye alınmasıyla bu yılın ikinci yarısında Rio Tinto’nun demir cevheri üretim hacminin artması ve Pilbara’dan gelen ürün karışımının iyileşmesi bekleniyor. Şirketin 2022 yılı için 320-335 milyon mt aralığında yer alan demir cevheri sevkiyat tahmini yeni madenlerin devreye alınması, hava koşulları ve kültürel mirasın yönetimi ile ilgili riskler de taşıyor. 


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Rio Tinto 

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