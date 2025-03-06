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Rio Tinto yeni demir cevheri projesine 1,8 milyar $ yatırım yapacak

Perşembe, 06 Mart 2025 10:41:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, Avustralya’nın Batı Pilbara bölgesinde Brockman Syncline 1 (BS1) maden projesini geliştirmek için 1,8 milyar $’lık yatırım yapacağını açıkladı. Gerekli tüm izinleri alan şirket projenin inşaatına 2025 yılı içinde başlayacak. Yıllık 34 milyon mt kapasiteye sahip olması beklenen madenin 2027 yılında üretime başlaması planlanıyor.

Rio Tinto Demir Cevheri Departmanı Müdürü Simon Trott, “Brockman 4 madeni 2024 yılında 43 milyon mt demir cevheri üretti. Bu projeyle birlikte Brockman maden hattının ömrünü uzatacağız. Rio Tinto neredeyse 60 yıldır Pilbara’dan demir cevheri çıkarıyor. Yeni maden hattımızla birlikte seneler boyunca küresel demir cevheri talebini karşılamaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

PS1 projesi Pilbara’daki Brockman 4 ve Greater Nammuldi madenlerini kapsıyor. Bununla birlikte, şirket Western Range projesinin %90’ından fazlasının tamamlandığını ve The Hope Downs 1 ile West Angelas projeleri için gerekli izin süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan dünyanın en büyük ve yüksek kaliteli demir cevheri yataklarından biri olan Rhodes Ridge’te ön fizibilite çalışmaları devam ediyor. SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, bu madenin 2030 yılında yıllık 40 milyon mt kapasite ile devreye girmesi bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Rio Tinto 

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