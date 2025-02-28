Rio Tinto yenilenebilir dizel yakıt ile demir cevheri faaliyetlerinden kaynaklı emisyonlarını düşürebildi

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, küresel yenilenebilir dizel yakıt üreticisi Neste ve Avustralyalı yakıt tedarikçisi Viva Energy ile birlikte Pilbara’daki demir cevheri faaliyetlerinde ilk kez yenilenebilir dizel yakıt denediğini duyurdu. Fosil dizel yakıt, şirketin Pilbara demir cevheri faaliyetlerinden kaynaklı toplam emisyonlarının yaklaşık %70’ini oluşturuyor.

Neste, bu yılın Ocak ve Şubat ayları arasında yapılan dört haftalık deneme için yemeklik yağdan üretilen 10 milyon litre yenilenebilir dizel yakıt temin etti. Yenilenebilir dizel, fosil dizel yakıt ile karıştırılarak yaklaşık %20 yenilenebilir dizel içeren bir karışım oluşturuldu. Daha sonrasında Rio Tinto, söz konusu karışımı demir yolu, denizcilik ve patlatma faaliyetleri, nakliye kamyonları, yüzey madenciliği ekipmanları ve hafif araçlarında kullandı.

Yenilenebilir dizel yakıtın gelecekte Rio Tinto’nun Pilbara demir cevheri faaliyetlerinde nasıl kullanılabileceğine dair fikir veren denemenin sonuçlarına göre Rio Tinto, doğrudan sera gazı salımında 27.000 ton düşüş sağlayabildi. Ayrıca Rio Tinto’nun Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030 yılına kadar %50 düşürme ve 2050 yılına kadar emisyonlarını sıfırlama hedefi doğrultusunda biyoyakıtın potansiyelini araştırdığı da bildirildi.