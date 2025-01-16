Rio Tinto’nun demir cevheri sevkiyatları 2024 yılında azaldı

Avustralya merkezli Rio Tinto, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin Batı Avustralya ’daki Pilbara bölgesinde demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %3 artışla ve yıllık %1 düşüşle 86,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Dördüncü çeyrekte şirketin Pilbara bölgesinden demir cevheri sevkiyatları da bir önceki çeyreğe kıyasla %1 artış ve yıllık %1 düşüşle 85,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2024 yılında Rio Tinto ’nun Pilbara bölgesinde demir cevheri üretimi yıllık %1 düşüşle 328 milyon mt seviyesine gerilerken, sevkiyatları yıllık %1 düşüşle 328,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, Pilbara’dan demir cevheri sevkiyatlarının 2025 yılında 323-338 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor.

Şirket, Simandou demir cevheri projesi dahilindeki SimFer madeninin 2025 yılında üretime başlaması için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Madenin üretim kapasitesinin 30 ay boyunca yapılan artışlarla yıllık 60 milyon mt’a çıkması bekleniyor.