Mitsui, Rhodes Ridge demir cevheri projesinden %40 hisse satın aldı

Japonya merkezli Mitsui & Co., Ltd., Avustralya’da bulunan Rhodes Ridge demir cevheri projesinden 5,34 milyar $ karşılığında %40 hisse satın aldığını duyurdu.

Şirket, VOC Group Limited’in projedeki %25 hissesini 3,34 milyar $ karşılığında satın almak için nihai anlaşmaya vardığını ve anlaşmanın bu yılın Mart ayında tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Bununla birlikte %15 hissesini 2 milyar $ karşılığında devralmak amacıyla AMB Holdings Pty Ltd ile bağlayıcı olmayan ön protokol imzaladığını paylaştı. AMB Holdings’ten satın alınacak hisselerin gerekli yasal izinlerin de alınması dahil olmak üzere bazı koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu aktarıldı.

6,8 milyon mt kapasitesiyle dünyanın en büyük keşfedilmemiş demir cevheri yataklarından biri olarak kabul edilen ve Avustralyalı madenci Rio Tinto tarafından işletilecek olan Rhodes Ridge, Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yer alıyor. Ayrıca projede üretimin 2030 yılına kadar başlaması bekleniyor. Hisse alımının ardından Mitsui’nin payına düşen üretim miktarının başlangıçta yaklaşık 16 milyon mt olacağı ve sonrasında kapasite artırımıyla birlikte 40 milyon mt seviyesini aşacağı belirtiliyor.