Rio Tinto’nun demir cevheri sevkiyatları yılın ilk çeyreğinde %9,3 geriledi

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin Batı Avustralya ’daki Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %19,3 ve yıllık %10,5 düşüşle 69,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %17,4 ve yıllık %9,3 düşüşle 70,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, ilk çeyrekte sevkiyatların olumsuz hava koşullarından olumsuz etkilendiğini ve Pilbara’yı etkileyen 4 kasırga nedeniyle yaklaşık 13 milyon mt kayıp yaşandığını ifade etti.