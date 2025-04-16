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Rio Tinto’nun demir cevheri sevkiyatları yılın ilk çeyreğinde %9,3 geriledi

Çarşamba, 16 Nisan 2025 14:34:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %19,3 ve yıllık %10,5 düşüşle 69,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %17,4 ve yıllık %9,3 düşüşle 70,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, ilk çeyrekte sevkiyatların olumsuz hava koşullarından olumsuz etkilendiğini ve Pilbara’yı etkileyen 4 kasırga nedeniyle yaklaşık 13 milyon mt kayıp yaşandığını ifade etti.

Şirket 2025 yılında demir cevheri sevkiyatının 323-338 milyon mt aralığında yer almasını, ilk çeyrekte görülen olumsuz hava koşullarına bağlı olarak alt sınıra daha yakın seviyelerde kaydedilmesini bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Rio Tinto 

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