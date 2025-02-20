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Rio Tinto düşen fiyatlar nedeniyle demir cevheri satışlarından daha az kâr elde etti

Perşembe, 20 Şubat 2025 11:08:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto geçtiğimiz 2024 yılına ait mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket 2024 yılında, 2023 yılında kaydedilen 9,95 milyar $ net kâra kıyasla 11,57 milyar $ net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin konsolide satış gelirleri küresel talebin zayıflaması ile düşen fiyatlar nedeniyle yıllık %0,7 düşüşle 53,66 milyar $ seviyesinde kaydedildi. AVFÖK’ü ise demir cevheri fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yıllık %2,4 gerileyerek 23,31 milyar $ oldu. Demir cevheri fiyatlarındaki düşüş bakır ve alüminyum fiyatlarındaki artışla hafif dengelendi.

Şirketin yayımladığı mali raporda demir cevheri faaliyetlerinden elde edilen AVFÖK değerinin demir cevheri fiyatlarındaki düşüş ve sevkiyatların azalması nedeniyle %19 azaldığı görülüyor. Şirketin 2024 yılında ortalama demir cevheri fiyatı ıslak metrik ton başına 89,6$/mt seviyesinde kaydedilirken, 2023 yılında bu fiyat 99,7$ olmuştu.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, şirketin 2025 yılı demir cevheri sevkiyat tahmini 323-338 milyon mt aralığında yer alıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Mali Sonuçlar Rio Tinto 

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