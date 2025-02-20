Rio Tinto düşen fiyatlar nedeniyle demir cevheri satışlarından daha az kâr elde etti

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto geçtiğimiz 2024 yılına ait mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket 2024 yılında, 2023 yılında kaydedilen 9,95 milyar $ net kâra kıyasla 11,57 milyar $ net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin konsolide satış gelirleri küresel talebin zayıflaması ile düşen fiyatlar nedeniyle yıllık %0,7 düşüşle 53,66 milyar $ seviyesinde kaydedildi. AVFÖK’ü ise demir cevheri fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yıllık %2,4 gerileyerek 23,31 milyar $ oldu. Demir cevheri fiyatlarındaki düşüş bakır ve alüminyum fiyatlarındaki artışla hafif dengelendi.

Şirketin yayımladığı mali raporda demir cevheri faaliyetlerinden elde edilen AVFÖK değerinin demir cevheri fiyatlarındaki düşüş ve sevkiyatların azalması nedeniyle %19 azaldığı görülüyor. Şirketin 2024 yılında ortalama demir cevheri fiyatı ıslak metrik ton başına 89,6$/mt seviyesinde kaydedilirken, 2023 yılında bu fiyat 99,7$ olmuştu.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, şirketin 2025 yılı demir cevheri sevkiyat tahmini 323-338 milyon mt aralığında yer alıyor.